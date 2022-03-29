Ermenistan’dan yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Ukrayna işgalinde kullanılmak üzere Rusya’ya silah sevkiyatı yaptığı yönünde Türkiye medyasında çıkan haberleri yalanladı.

Türkiye’de yayın yapan “Haber Global” kanalı Türkiye istihbaratı kaynaklara atıfta bulunarak Ermenistan’ın 4 adet SU-30 savaş uçağını Ukrayna’ya karşı askeri operasyonlarda kullanma amacıyla Rusya’ya aktardığını iddia etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren bu uçakların hepsi tüm ekipmanla birlikte Ermenistan’da bulunuyor ve Ermenistan’da hiçbir yere ayrılmadılar.

Ermenistan Savunma Bakanlığı aynı televizyon kanalında yayınlanmış ve Suriye’den paralı askerlerin Ermenistan üzerinden Ukrayna’ya geçip Rusya safında savaştıklarına dair iddiaları da yalanladı.

Agos