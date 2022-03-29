Bin yıllık katliam aydınlanacak

İstanbul’da Kumkapı ve Cankurtaran arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibinin saray alanındaki çalışmaları sırasında Bizans Dönemi’ne ait çeşme, sarnıç ve çeşitli tarihi katıntıların ardından 11 iskeletin yer aldığı toplu gömü alanı da bulundu.

Darbe izleri var

İBB Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürü Merve Gedik, iskeletlerin sarayın sahil kısmında bulunduğunu aktardı. İskeletlerin bulunduğu yerin “İmparator İskelesi” olarak anıldığını belirten Gedik, şu bilgileri verdi: “Burası deniz kenarında bir saray olduğu için deniz yoluyla gelinip İmparator İskelesi üzerinden saraya ulaşım olduğunu biliyoruz. İskeletler iskelenin özgün zemininden çıktı. O bölüm mezar olamayacak bir yer. İlk etapta dokuz iskelet tespit ettik ve bunun toplu bir ölüm vakası olabileceğini düşündük. Bazısının kafataslarında kesici aletlerle darbe izleri gördük. Bunlar ilk tespitler. Arkeoloji Müzeleri denetiminde antropolog hocamız alana davet edildi. İskeletlerin yaşları, nasıl öldürüldükleri, cinsiyetleri vb. konularda detaylı çalışmalar yapılıyor.”

yüzyıla ait olabilir

Karışık halde gömülü oldukları için iskelet parçalarının da birbirine karışmış olduğunu belirten Gedik “Tasnifleyerek ayırıyoruz. Hocamızın da öngörüsü 11 iskelet olduğu yönünde. Ayrıca alanda 10. yüzyıla ait sikkeler de bulundu. Bu sikkeler iskeletlerin cebinde miydi, sonradan mı geldi bilemiyoruz. Ama sikkelerden hareketle iskeletlerin 10. yüzyıla ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Esas tarihlenme bütün testler yapıldıktan sonra belirlenecek” dedi.

Milliyet Gazetesi