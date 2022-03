Ukraynalı Holokost mağdurları, can güvenlikleri için Almanya’ya sığınıyor

Holokost yani Nazilerin sistemli soykırımının mağduru Ukraynalı Yahudiler, Rusya’nın işgali sonrasında can güvenliği endişesiyle Almanya’ya sığınıyor. 83 yaşındaki Odesalı emekli doktor Tatyana Zhuravliova bu kişilerden biri. Zhuravliova, başkent Kiev yakınlarına düşen bombaların küçük bir kız iken Nazi güçlerinin Odesa’ya düzenlediği hava saldırılarını hatırlattığını söylüyor. Bombardımandan masanın altına girerek korunmaya çalıştıklarını anlatan Zhuravliova “Her şey çok korkunçtu. Bir anda her şeyi yeniden hatırladım” diyor gözyaşlarını tutamayarak. Naziler ve yandaşları Odesa’da on binlerce Yahudi’yi katletmeye başladıklarında Zhuravliova annesiyle birlikte Kazakistan’a kaçmış. Zhuravliova, ölmemek için kaçması gerektiği düşüncesine kapıldığını belirtiyor. Endişesinde pek de haksız sayılmaz. Çünkü geçen ay ülkenin doğusundaki Harkiv kentindeki bombalamalar sırasında Yahudi toplama kamplarından sağ kurtulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko hayatını yitirdi. Farklı yaşlardan 3 bin 500 Ukraynalı Yahudi, Almanya’ya ulaştı Ukrayna’da yaklaşık 10 bin Yahudi yaşıyor. New York merkezli bir Yahudi örgütü olabildiğince çok kişiyi güvenliğe kavuşturmak amacıyla harekete geçti ve kaderin beklenmedik cilvesi ile bir zamanlar Avrupa çapında 6 milyon Yahudiyi organize şekilde ölüme götüren Almanya’ya sığınması için girişim başlattı. Almanya’ya karşı tazminat konferansı olarak da bilinen Almanya’ya Karşı Yahudi Maddi İddiaları adlı dernek bugüne kadar 14’ü yatalak ve birçoğu özel bakıma muhtaç 500 kadar Yahudiyi Almanya’ya taşıdı. Ardı arkası kesilmeyen bombardıman arasında yürütülen zorlu operasyonlar sonucu Almanya’ya ulaşanlar ülke çapındaki Yahudi ve diğer dinlere bağlı bakım evlerine götürüldü. Zhuravliova ve kendisiyle birlikte Kiev’den kurtarılan 83 yaşındaki Larisa Dzuenko ve yine aynı yaştaki Galina Ulyanova 26 saat süren uzun bir yolculuğun ardından Frankfurt Havaalanına ulaştı. Ebeveynleriyle birlikte soykırımdan kaçan Dzuenko ve Ulyanova travmatik çocukluk yaşamış. Ulyanova Kırgızistan’dan, Dzuenko ise Özbekistan’dan Kiev’e ulaşmış. İşgalin başlangıcından geçen haftaya kadar yaklaşık 3 bin 500 genç ve yaşlı Ukraynalı Yahudi Almanya’ya ulaştırıldı. Almanya Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik tazminat gereğince şimdiden kalıcı göçmenlik kapsamında özel bir yol sunmaya başladı. Alman yetkililer şimdiye kadar 250 bin Ukraynalı mülteciyi kayıt altına aldı ancak mültecilerin ülkeye girişi için vize muafiyeti getirildiğinden gerçek sayının çok daha yüksek olduğu sanılıyor. Euronews