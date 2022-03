Spotkanie Pary Prezydenckiej z Patriarchą Konstantynopola

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką spotkali się w Belwederze z Jego Świątobliwością Bartłomiejem I, Arcybiskupem Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarchą Ekumenicznym.

– Patrzymy ze wzruszeniem, że dzisiaj Jego Świątobliwość, jak strudzony pielgrzym, przybywa ze swoim błogosławieństwem do tych 2,3 mln uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju – po to by ich pocieszyć, pobłogosławić, po to by się modlić wraz z nimi i z nami za ich ojczyznę – mówił Andrzej Duda na początku spotkania.

Prezydent wyraził wdzięczność Jego Świątobliwości za bardzo konsekwentne i spokojne wskazanie, kto jest ofiarą tego straszliwego konfliktu zbrojnego.

– My, podobnie jak Wasza Świątobliwość, jak większość wolnego i uczciwego świata od pierwszego dnia napaści rosyjskiej na Ukrainę wiemy, kto jest ofiarą, a kto na kogo napadł – zaznaczył.

Andrzej Duda zapewnił, że wszyscy uczciwi ludzie obecni na polskiej scenie politycznej wyrażają Jego Świątobliwości głęboką wdzięczność za przyjęcia zaproszenia do Polski, w tym trudnym czasie. – A wszyscy ludzie wierzący w naszym kraju z pewnością przyłączą się do modlitwy zanoszonej przez Waszą Świątobliwość o pokój, o wolność Ukrainy – podkreślił.

Podczas spotkania obecni byli również Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef BPM Jakub Kumoch oraz ministrowie Wojciech Kolarski i Adam Kwiatkowski.

