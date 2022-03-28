Ermenistan, Azeri ordusunun aldığı Ferruh köyü için Rusya’ya çağrı yaptı

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki Ferruh köyünü almasının ardından Rusya’ya çağrı yaparak ‘barış gücü askerlerinin somut adımlar’ atmasını istedi.

Geçen yıl sonbaharda Dağlık Karabağ’da savaşan Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkese karşın gerilim sürüyor. Ermeni yönetimi, Rus barış gücü askerlerinin görev alanında olduğunu belirttiği Ferruh köyünün Azeri ordusu tarafından alındığını duyurdu.

Rus tarafı, bu açıklamanın ardından perşembe günü Azerbaycan’ın köyden güçlerini çektiğini duyurdu. Ancak Azeri yönetimi, “Ferruh köyü ve çevre tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişiklik olmadığını ve ordunun geri çekilmediğini” açıkladı.

Rus ve Azeri taraflarından yapılan resmi duyuruların ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rus barış gücü askerlerinin ‘Azeri baskını’ sırasındaki eylemlerine ilişkin soruşturma açılmasını istedi. Açıklamada, “Rus barış güçlerinin kendi sorumluluk sahalarındaki Azeri varlığının sonlandırılması için somut adımlar atılmasını bekliyoruz” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov’un, Bayramov ve Mirzoyan ile telefon görüşmelerinde, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması konusu ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması meselesinin de ele alındığı görüşmelerde, Rusya’nın bu konuda destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Ayrıca, 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilerideki çalışmaları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Dağlık Karabağ’da savaş

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020’nin sonlarında Dağlık Karabağ’da savaş çıkmıştı. 6 bin 500 kişinin öldüğü günler süren savaş, Rusya’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesle son buldu.

Azerbaycan’ın büyük kazanım elde ettiği ateşkes sonrası yaklaşık 2 bin Rus barış gücü bölgede görevlendirildi. Ancak iki taraf arasında çok sayıda ateşkes ihlali yaşandı.

Euronews