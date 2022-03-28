Ermenistan: Azerbaycan birliklerini hala geri çekmedi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına rağmen Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini ve birliklerini Parukh köyünden çekmediğini açıkladı.

Ermenistan geçen hafta Azerbaycan birliklerinin ateşkesi ihlal ederek Karabağ’daki Parukh köyünü işgal ettiğini açıklamıştı. Ermenistan ve Karabağ makamları bölgenin Rusya barış gücün sorumluluğunda olduğunu belirterek Moskova’nın devreye germesini istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı önce Azerbaycan’ı birliklerini çekmesi için uyardı, dün de (27 Mart) Azerbaycan’ın birliklerini geri çekttiğini açıkladı.

Ancak Ermenistan Azerbaycan’ın hala söz konusu topraklardan çekilmediğini açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafına ordu birliklerini geri çekmeye çağırdığını belirtti. 27 Mart’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının Dağlık Karabağ’daki Parukh köyünden birliklerini çektiğini belirten bir yazılı açıklama yayınladı. Bununla birlikte, Rus barış gücünün sorumluluk alanında Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ’a yönelik işgali devam ettiğini kaydetmek zorundayız. Dağlık Karabağ’daki Rus barışı koruma birliğinin, Azerbaycan birliklerinin barış güçlerinin görevindeki alanına yönelik işgalini durdurmaya ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini çıkarmak için somut önlemler almasını bekliyoruz.

Azerbaycan birliklerinin bu işgali boyunca, barışı koruma birliğinin eylemlerinin uygun bir şekilde incelenmesinin ve birçok sorunun cevaplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

Agos