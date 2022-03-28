Düşmanlıklar bitmesin mi? Nefret hep mi sürsün?

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Ukrayna’ya Rus saldırısından bu yana internet sitelerinden yayılan çeşitli ülkelere karşı nefret söylemleri çoğaldı:
-Sevr’de doğu illerimizi Ermenilere veriyorlardı.
-Askerlerimizin kafasına çuval geçirdiler.
-İkinci Dünya Savaşından sonra Kars, Ardahan ve Sarıkamış’ı istediler.
-Kıbrıs’a yöneldiğimizde ambargo uyguladılar.
-İdlib’te 32 askerimizi şehit ettiler.
-Mavi gözlü Ukrayna’lı çocuklara acıyorlar ama Bodrum’da karaya vuran Suriyeli Aylan Bebeği hatırlamıyorlar.
-Ukrayna’nın cumhurbaşkanı, stand up yaparken bizimle alay etmiş bir Yahudidir.
Halkların birbirinden sürekli olarak nefret etmelerinden çıkar sağlayan yöneticilerin, bu nefretlerden ulusal kimliklerinin şekillenmesi için yararlanma yolunu tutan cahillerin işledikleri insanlık suçları ciltler doldurur.
Simon Winchester, “The Fractured zone”(1999) başlıklı kitabında Kosovalı Arnavutları öldüren Sırpların, tutumlarını, 1389 da Kosova Meydan Savaşı’nda Türklerin öldürdükleri atalarının intikamını aldıklarını söyleyerek savunduklarını anlatır.
1389 dan bu yana bu kadar yüzyıl geçtiği halde Türk’e düşmanlık, körüklenerek bugünlere ulaştı. Bir Sırp askerinin Kosova’da harp meydanını gezen I.Murad’ı öldürmesini, Sırpların en kutsal günü olarak anarak sürdürülen nefret, Yugoslavya’nın parçalanmasına yol açan iç savaşta Miloseviç’in askerlerinin, adları Mustafa, Ahmet vb. olduğundan Bosnalı soydaşlarını”Türk” sayıp soykırıma uğratmalarının nedenlerindendi.
Yugoslavya’da okullarda okutulan edebiyat kitaplarında yer alan ve o ülkenin Şekspiri olarak adlandırılan Petar Petroviç Niegoş’un Müslümanların katledilmesinin gereğinden söz açan Dağ Çelengi başlıklı şiiri, kitaplardan ancak 1998 de Bosna’nın İspanyol governorünün isteğiyle çıkarılmıştı.
Selçuk Erez
Yorumlar kapatıldı.