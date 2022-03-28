Ayasofya’ya Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

İstanbul’da ramazan hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda bir İstanbul geleneği olan mahyalarda camileri süslemeye başladı. Ayasofya Camisi’nin minareleri arasına da “La İlahe İllallah” yazılı mahya asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı cuma namazıyla 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya’yanın minareleri mahya asıldığı anları gösteren video İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Yerlikaya’nın, Twitter’dan paylaştığı videoda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya’daki mahya hazırlıkları yer aldı.

Vali Yerlikaya, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’mizin minareleri yine ışıl ışıl. ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul’umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AA

Independent Turkce