Artsakh Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı

“Uluslararası toplumun, gerek dışişleri bakanlıkları gerekse bireysel politikacılar ve sivil toplum düzeyinde, Azerbaycan’ın gerilimi tırmandırmaya ve Artsakh nüfusunu sindirmeye yönelik provokatif adımlarını kınaması övgüye değerdir.

Azerbaycan’ın insani bir felaket yaratma ve yeni bir savaşı kışkırtma girişimlerine ilişkin uluslar arası toplumun net tutumu, durumu istikrara kavuşturmak için olası bir katkı olacağına inanıyoruz.

“Rusya’nın barışı koruma çabaları ve uluslararası toplumun siyasi araçlarla tamamlanan açık ve yeterli pozisyonunun, Azerbaycan’ı Artsakh halkının haklarına yönelik ağır sistematik ihlalleri, kendi iç işleri olarak sınıflandırma fırsatından mahrum bırakacağına inanıyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu