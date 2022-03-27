PSYK-NIN 2. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) kuruluşunun ikinci yılını, 27 Mart 2022, Pazar, saat 15:00’te, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin riyasetinde, genç gönüllülerin düzenlediği bir resepsiyonla kutladı.

2020’de pandemi nedeniyle kurulan, o günden bu yana toplumumuzdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı görev edinen PSYK’nın tüm gönüllü çalışanları ve aileleri; genç gönüllülerin organize ettiği etkinlikte bir araya gelerek, çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

PSYK’nın iki yıllık çalışmalarının özetlendiği kutlama filmi ile başlayan programda açış konuşmalarını Kristin Dinçkayıkçı Hayranyan ve Aren Dadıroğlu yaptı. Yaptıkları ortak sunumda gönüllü gençlerin faaliyetleri hakkında bilgi aktarırken, geleceğe dönük projeler hakkında da bilgi verdiler. Görüş ve önerilerini, farklı konu başlıkları ve bakış açılarından aktarmak üzere kürsüdeki yerlerini alan Kris Arzuman, Margos Efe Karahan ve Mıgırdiç Donukök ise; gönüllülük ve saha çalışmaları hakkında kişisel ve ekip deneyimlerinden çeşitli örnekler sunarak, aldıkları geri bildirimleri yaşanmış ilişki ve olaylar üzerinden konuklara aktardılar.

Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak 3 farklı dilde hazırlanarak sosyal medya tanıtımlarında projeyi anlatan kısa filmlerin de ilk gösteriminin ardından kürsüdeki yerini alan PSYK Başkanı Haçik Canel söze; gönüllü gençlerin organize ettiği ikinci yıl etkinliği ve genç katılımın yoğunluğu için duyduğu mutluluğu aktararak başladı. Ardından başta Patrik Hazretleri’nin önderliği ve hayırseverlerin katkıları olmak üzere, ayırdıkları zaman ve özverili çalışmaları için tüm PSYK gönüllüleri ile manevi destek sunan ailelerine de teşekkür etti. PSYK’nın sürekli gelişerek pek çok farklı alanda hizmet vermeye devam ettiğini ve daha büyük bir aile haline geldiğini belirten Canel, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ilerleyen dönemde de farklı projelerle toplumsal katkı anlamında çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Program akışının sunucular Lidya Alaçam ve Dayk Misisyan tarafından sağlandığı etkinlik, Patrik Hazretleri’nin konuşması ile son buldu.

Etkinlik boyunca PSYK gönüllüleri ve aileleriyle de sohbet eden Patrik Hazretleri, PSYK faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alarak konuklarla fikir alışverişinde bulundu. Konuşmasında, toplumsal konulardaki farkındalık ve çaba için hayırseverler ile tüm gönüllü kişi ve kurumlara teşekkür ederek, çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve takdislerini sundu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/