Kim Kardashian, Pete Davidson’ın yeni dövmesini paylaştı: “Sevgilim avukat”

Kardashian ve Davidson, Ekim 2021’de çıkmaya başladı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, komedyen sevgilisi Pete Davidson‘ın yeni dövmesini paylaştı.

41 yaşındaki Kardashian’ın cumartesi Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta 28 yaşındaki Davidson’ın vücuduna “Benim kızım avukat” diye yazdırdığı görülüyor.

Söz konusu dövmenin Davidson’ın sol köprücük kemiğinin biraz üstünde olduğu anlaşılıyor. Kardashian bu ay katıldığı The Ellen DeGeneres Show’da Davidson’ın kendisi için birden fazla dövme yaptırdığını söylemişti.

İç giyim markası Skims’in kurucusu Kardashian programda, komedyenin “birkaç tane tatlı dövme” yaptırdığını ve bunlardan en çok “Benim kızım avukat” dövmesini sevdiğini dile getirmişti.

(Instagram/Kim Kardashian)

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