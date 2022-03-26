Tarihi Koloğlu İlkokulunda bir asırdır eğitim veriliyor

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 1917’de eğitime açılan bugüne kadar çok sayıda mezun veren okul, mimarisiyle de dikkati çekiyor.

Özgün Tiran

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 1917 yılında eğitime açılan ve bugüne kadar 10 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Koloğlu İlkokulu öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Pınarhisar Kaymakamı Sadullah Koloğlu döneminde 1914 yılında yapımına başlanan Koloğlu İlkokulu, yöre halkının malzeme desteği ile 3 yıl sonra açıldı.

Yaklaşık 700 metrekare üzerine inşa edilen 10 sınıftan oluşan iki katlı okul binası, o zamandan bu yana eğitim yuvası olarak hizmet veriyor.

Bugüne kadar 10 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü, mimarisiyle de hayran bırakan tarihi okul öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Okul müdürü Erdem Yiğit, AA muhabirine, 200 öğrencinin eğitim gördüğü tarihi okulun, ilçenin gözbebeği olduğunu anlattı.

Okulun çevre duvarlarının 1947 yılından itibaren yöre halkı tarafından yapılmaya başlandığını ve inşaatın 1960 yılında sona erdiğini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

“İlçe 1919 yılında Yunan işgaline uğradığında dahi bir yıl boyunca Rum okulu olarak kullanılmış. İlçemiz ordularımız tarafından tekrar alınınca eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiş. Okulumuz Osmanlı’nın önemli tarihi yapıtlarından biri. Osmanlı’nın son dönem yapıtlarını gördüğümüz zaman okulumuzun binasının aynı şekilde inşa edildiğini anlıyoruz. Sanat tarihi açısından da öneme sahip bir yapıt.”

“Adnan Menderes balkonundan halka hitap etmiş”

Türkiye’nin 9. Başbakanı merhum Adnan Menderes’in okulun balkonundan konuşma yaptığını söyleyen Yiğit, şöyle devam etti:

“Okulumuz yapıldığı dönemlerde caddeler kalabalık değilmiş. Pınarhisar ilçesine gelen başbakan veya önemli şahsiyetler okulun balkonundan Pınarhisar halkına konuşmalar yapıyormuş. Eski fotoğraflardan bunu görmekteyiz. Son gördüğümüz fotoğrafta çimento fabrikamız Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından açılırken, sonrasında Adnan Menderes ilçemize geliyor. Pınarhisar halkına hitaben balkondan konuşmasını yapıyor. Fotoğraflarını okulumuzun önünde çektiriyor.”

Yiğit, okulun içerisinde iki taraflı merdivenlerin bulunduğunu, zemin, tavan yüksekliği ve bazı işlemelerin dikkati çektiğini anlatarak, okulun bir kez restore edildiğini sözlerine ekledi.

Tarihi okulda 32 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Saadet İkizoğlu ise birçok akrabası ve yakınının bu okulda eğitim aldığını anlattı.

İkizoğlu, tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Pekin de kızının ve oğlunun da mezun olduğu tarihi okulun ilçenin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sadullah Koloğlu kimdir?

Libya’nın Derne kentinde 1884’te doğan, büyük dedesi Karaman’dan o dönem Osmanlı’nın bir vilayeti olan Derne’ye giderek evlenip buraya yerleşmiş bir yeniçeri olan Sadullah Koloğlu, okul çağında babası tarafından İstanbul’a getirilir ve burada Aşiret Mektebine kaydolur.

Mezuniyetten sonra ilk görevi Bingazi Derne Kaymakamlığı nezdinde maiyet memurluğu olan ve çeşitli yerlerde kaymakamlık, valilik görevlerinde bulunan Koloğlu 1949-1952 yılları arasında Libya’da başbakanlık da yaptı.

AA