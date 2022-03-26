Kilisenin ‘İsim Günü’ kutlandı

Hac yolculuğu adı verilen gezi kapsamında İstanbul’dan yola çıkan Ermeni Patrikhanesi’nden Kıdemli Peder Kevork Çınaryan ile Okuyucular Artur Bağdasaryan ve Erkan Karabetyan İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nin ‘İsim Günü’ ve ‘40 şehitleri Anma’ Ayinine katıldı.

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi sonrası İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde cemaatle bir araya gelen Kıdemli Peder Kevork Çınaryan ve okuyucular, her yıl çıktıkları hac yolculuğunu Samandağ Vakıflı Köy Meryem Ana Kilisesi’nde sonlandırdı.

Covid 19 salgını dolayısıyla iki yıldır gerçekleşemeyen, bu yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında az bir katılımla gerçekleşen İman Gezisi’nin İskenderun durağındaki ayini Anadolu ve Hatay Ermeni Kiliseleri Sorumlu Din Görevlisi Avedis Tabaşyan yönetti. Ermeni Cemaati, ayinde dünya barışı için mumlar yakıp, dualar etti.

Ayinde kısa bir vaaz veren ve oruç evresine girdikleri bu dönemde içinde yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyaya barışın hakim olması için dualar eden Avedis Tabaşyan, “Bugün hem kilisemizin isim gününü hem de 40 şehitlerimizi anma ayinimizi gerçekleştirdik. 4. yüzyılda Sivas’ta Roma İmparatorluğu Ordusuna mensup Hıristiyan imanlısı 40 genç asker, imanlarından vazgeçmeleri için Romalı askerler tarafından soğuk bir havada göle atılırlar. Biri dışında 39 asker imanlarından vazgeçmezler ve bunu gören inançsız bir asker Hisus’a iman ederek soğuk göle girip 40 şehitleri tamamlar. Bu hikaye bize imanımızın ne kadar güçlü olması gerektiğini öğretir” dedi.

Verilen vaazın ardından Avedis Tabaşyan, cemaate Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın mesajını okudu.

Ayin, cemaate kutsal ekmek ve şarap verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Kilise cemaati daha sonra mezarlık ziyaretini gerçekleştirerek, Samandağ Vakıflı Köyü Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenecek olan Surp Badarak Ayini için yola çıktı.

https://sozgazetesi.com.tr/2022/03/26/kilisenin-isim-gunu-kutlandi/