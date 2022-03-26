Karabağ’da ateşkes ihlali: Rusya’dan Azerbaycan’a uyarı

Ermenistan makamları 24 Mart Perşembe akşamı Azerbaycan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Karabağ’da yeni bir yerleşim bölgesine girdiğini ve can kayıpları yaşandığını açıklamıştı. Gerginlik hala sürüyor. Bölgede barış gücü görevini yapan Rusya’dan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamaya göre Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanına girdi, Bayraktar insansız hava araçlarıyla Dağlık Karabağ Parukh yerleşim bölgesinde dört saldırı düzenledi. Açıklamada Dağlık Karabağ’daki Rus barışı koruma birliğinin komutanlığının, ağırlaşan durumu çözmek için önlemler aldığı kaydedildi.Açıklamada “Şu anda, Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı, durumu çözmek ve birlikleri başlangıç konumlarına geri döndürmek için önlemler alıyor. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafına askerlerini çekmesi için bir çağrı gönderdi” dendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Rusya’nın Dağlık Karabağ’da tarafları itidalli olmaya ve Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalara saygı gösterilmesini sağlamaya çağırdığı belirtildi.Bakanlık, Dağlık Karabağ’da artan gerilim konusunda endişelerini dile getirdi.Açıklamada, Rus barışı koruma birliğinin her iki tarafla işbirliği içinde bölgedeki gerilimi azaltmak için gerekli önlemleri aldığı belirtildi. Karabağ makamları ise 26 Mart’ta Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Askeran bölgesindeki Paruh köyünü işgal etmesiyle başlayan gerginliğin sürdüğünü açıkladı.Karabağ askeri makamları Azerbaycan ordusunun durdurulduğunu ancak gergin durumun devam ettiğini söylüyor. Ermenistan ateşkes ihlali sonucu Ermeni tarafından üç askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Azerbaycan’dan açıklamaAzerbaycan Savunma Bakanlığı ise olaylara ilişkin olarak “Yasadışı Ermeni silahlı gruplarının üyelerinin geri çekilmeye zorlandığını” söyledi.Bakanlık, “26 Mart sabahı, sisli hava ve sınırlı görüş kullanarak yasadışı Ermeni silahlı gruplarının üyeleri Azerbaycan Ordusu birliklerini sabote etmeye çalıştı” dedi.Açıklamada, olayın hangi bölgede meydana geldiği konusunda bilgi vermedi.Açıklamaya göre Bakü, Rus barışı koruma birliğinin komutanlığına ve Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi’ne olay hakkında bilgi verdi.Ermenistan 24 Mart’ta 5 Azerbaycan askerinin de hayatını kaybettiğini açıkladı ancak Azerbaycan makamları bu bilgiyi doğrulamıyor. (Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerbaycanca)

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