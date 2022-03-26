Ermenistan: Azerbaycan ateşkesi ağır şekilde ihlal etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birimlerinin 10 Kasım 2020 tarihli açıklamanın taleplerini ağır şekilde ihlal ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Agos

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal ederek, Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu’nun mevzilerine ateş açtığını kaydetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Rus barış gücünün görev alanından acilen geri çekilmesini sağlamak için önlemler almasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“24 Mart’ta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının taleplerini ağır bir şekilde ihlal ederek, Artsakh Cumhuriyeti’ndeki Rusya Federasyonu’nun barışı koruma birliklerinin sorumluluk alanını işgal ederek, Askeran bölgesindeki Parukh köyünü ve civarındaki mevzileri ele geçirip ardından Artsakh Cumhuriyeti’nin doğu sınır bölgesinde ilerleme sağlamaya çalıştılar” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Rus barış gücünün ve Artsakh yetkilileri tarafından saatler süren müzakereleri önemli sonuçlar vermedi ve karşı güçler çıkış mevzilerine geri dönmedi. Dahası 25 Mart gecesi Azerbaycan birlikleri, hem çeşitli kalibreli ateşli silahlar hem de SİHA’lar kullanarak Artsakh Savunma Ordusu birliklerine ateş açtı” da denildi.

Karabağ mevilerinden yapılan açıklamada, çıkan çatışmalar sonucunda 5 Azerbaycann askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan Ordusu birliklerinin noktaların mevzilerini ve yerlerini belirleme sürecine devam ettiğini ve bu durumda “kuvvet kullanmadığını” ve Azerbaycan ordusunda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Agos’da yer alan habere göre; Ermenistan makamları bugün öğleden sonra ise ateşkesi ihlalinin sürdüğünü ve Azerbaycan’ın ateşli silahların yanı sıra “Bayraktar TB-2” tipi de dahil olmak üzere SİHA’ları da devreye soktuğunu açıkladı. Buna göre Ermenistan tarafında iki sözleşmeli asker saldırı sonucunda hayatını kaybetti, yaralı askerlerin sayısı ise daha belirlenmedi.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan ise yaptığı açıklamada “Askeran bölgesindeki Parukh köyünün işgali, Azerbaycan’ın devlet düzeyinde yürüttüğü politikanın doğrudan devamıdır” dedi.

Kristine Grigoryan bu işgalin, Khramort ve diğer köylerin sivil nüfusunun haftalarca hedef alınmasına ve tehditlere rağmen oradaki halkın kendi yurtlarını terk etmediğinden dolayı Azerbaycan’ın amacına kavuşamayıp provokasyonlara başvurduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi. Grigoryan, “Azerbaycan’ın suç teşkil eden davranışını şiddetle kınıyor ve insan hakları örgütlerini ve aktörleri Karabağ halkına karşı bu soykırım politikasını sona erdirmek için harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.

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