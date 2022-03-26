Çimen Yalçın dengbej dedesinden aldığı avazla söylüyor: ‘Bafille Gulo’

Halk müziği sanatçısı Çimen Yalçın, bu kez Ermeni kızı Gulo’nun acısını Kürtçe anlatıyor. ‘Bafille Gulo’, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

DUVAR – Halk müziğinin genç isimlerinden, farklı bölgelerden farklı ağızlarda söylediği türkülerle dikkat çeken Çimen Yalçın, bu kez Kürtçe bir kilam ile müzikseverlerle buluştu. Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Bafille Gulo’, tüm dijital müzik platformlarındaki yerini aldı. Dengbejlik geleneğinin önemli anonim eserlerinden biri olan ‘Bafille Gulo’, 19. yüzyıl sonralarında Muş’ta bir Kürt beyi tarafından kaçırılan, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete, baskıya maruz kalan Ermeni kızı Gülizar’ın (Gulo’nun) hikâyesini anlatıyor.

Dedesi de dengbej olan Çimen Yalçın bu eseri, dengbejlik mirasından öğrendiği geleneksel üslubu modern bir altyapıyla harmanlayarak sunuyor.

Müzikle dolu bir ailede dünyaya gelen Çimen Yalçın, 2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ses sanatçısı olarak türküleri yorumluyor. 2020’de British Council’ın üstlendiği ‘Kesişen yollar: 80 yılda değişen hayatlar’ projesine ‘İlham Veren 80 Kadın’dan biri olarak seçildi.

Farklı karma albümlerde farklı yörelerden türküleri ustalıkla seslendirmesiyle dikkat çeken Çimen Yalçın, geçtiğimiz yıl ilk solo albümü ‘Bu Toprağın Ezgileri’ni müzikseverlerin beğenisine sunmuş, albüm müzik yazarları tarafından yılın en başarılı albümlerinden biri olarak yorumlanmıştı. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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