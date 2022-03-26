Başkent Hatay’ı özlemişti!

25-29 Mart tarihleri arasında Hatay’ın tarihi, kültürü, yöresel ürünleri ve lezzetlerini Ankaralılar’la buluşturacak olan Başkent’te Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Hatay Valiliği himayelerinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) katkılarıyla Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği tarafından, “Barış, hoşgörü ve kardeşlik” temasıyla Ankara Altınpark Fuar Alanında düzenlenen etkinliğin açılış törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Lütfi Kaşıkçı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilçe belediye başkanları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve çok sayıda davetli katıldı.

Ortadoğu sorununa Hatay örneği

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’ın dolu dolu yaşanması gereken bir şehir olduğunu belirterek, “Aslında Hatay’ın daha anlatılacak birçok yönü, hikayesi, hatırası var. Hatay tarihin, turizmin, kültürel varlıkların ve tabi gastronominin kenti. 600’ün üzerinde yemek ve tatlısı olan Hatay’da bu lezzetleri tadan misafirlerimiz bir kez daha gelmek için program yapmakta. Hatay, Habib-i Neccar Camisi, St. Pierre Kilisesi, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesiyle ilklerin kenti. Dünyanın en büyük Mozaik Müzesi de Hatay’dadır. Hatay’ın, Antakya’nın sokaklarında gezdikçe çok farklı medeniyetlerin yapmış olduğu kültürel, doğal varlıklara şahitlik ediyorsunuz. Romalılar döneminde kölelere yaptırılan Titus Tüneli, dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Sahili, Payas Külliyesi, İskenderun Sahilleri, yaylaları var. Hatay gerçekten dolu dolu yaşanması gereken bir şehir. Farklı medeniyetler yaşamış dedik, bugün Hatay’da 10 bin Hristiyan vatandaşımızla birlikte yaşıyoruz. Ortodoks, Katolik, Protestan Kiliseleri var. Bir Yahudi Cemaatimiz, Ermeni köyümüz var. Hatay Alevisiyle, Sunnisiyle, Arabıyla, Türküyle huzur, barış içerisinde yaşayan bir kent. 2011 yılında Suriye topraklarında başlayan iç savaşa rağmen huzuru, mutluluğu yaşayan bir kent, biz Ortadoğu sorununa Hatay’ı örnek gösteriyoruz, eğer Ortadoğu sorununu çözmek isteyen birileri varsa Hatay’a gelsinler ve oradaki huzuru, barışı, mutluluğu görsünler” dedi.

Burası yetmez, Hatay’a bekliyoruz

Pandemi sonrası ilk kez Ankara’da yaşayan Hataylılar ve Hatay’ı görmek isteyen Ankaralılarla buluşacaklarını belirten Vali Doğan, “ “Önümüzde ki hafta Hatay’da EXPO etkinliği var. Bu etkinlik ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin ciddi çalışmaları oldu, hem Antakya’da hem de İskenderun’da yapılacak olan bu etkinlikten inşallah Hatay esnafıyla, ticari erbabıyla, hizmet sektörünün değerli insanları bu yapılan yatırımın karşılığında da çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. En son 2018 yılında Ankara’da bu etkinliği yapmıştık ve pandemi sebebiyle bu tür etkinliklere bir süre ara verdik fakat bugün buraya, Ankara’da yaşayan Hataylı hemşehrilerimizle, Hatay’ı görmek isteyen Ankaralılarla buluşmak üzere geldik. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, büyük bir gayret gösterdiler, Hatay’dan kalktılar geldiler, esnaflarımızın da, ticaret adamlarımızın da bundan mutlu olacağını düşünüyorum. Burası yetmez, sizleri Hatay’a bekliyoruz, Hatay’da sizleri görmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Doğan ve protokol üyeleri, Hatay’ın birbirinden güzel ve değerli el sanatları eserleri ile birbirinden eşsiz lezzetlerinin sergilendiği stantları tek tek gezerek esnaf ve sanatkârlarla sohbet etti.

https://sozgazetesi.com.tr/2022/03/26/baskent-hatayi-ozlemisti/