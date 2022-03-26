ABD’li vakıf fondaş medyaya para akıtıyor

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın, Türkiye’de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği ortaya çıktı. Vakfın, gazeteci Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope’a 80 bin 462 dolar, Hasan Cemal’in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’e de 65 bin 305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın, Hrant Dink Vakfı’nı da 69 bin 105 dolar fonladığı bildirildi. Chrest Foundation Vakfı’nın, 2016-2021 yılları arasında Medyascope’u 577 bin 462 dolar, P24’ü ise 2019- 2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi. Medyascope’un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı da tespit edilmişti.

Medyascope’un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope’un Norveç Dışişleri Bakanlığı’ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi’nin de Hasan Cemal’in platformunu fonlandığı ve söz konusu siteye 2015’te 63 bin 4 dolar hibe verdiği tespit edilmişti. İsveç, söz konusu hibeyi P24’e sivil toplum örgütü olarak verdiğini iddia etti.

AK Parti hükümetini eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen Bianet adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD Doları fonlandığı tespit edilmişti. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın, Bianet’i 2019-2020 yıllarında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019’da 613 bin 374 dolar, 2020’de 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 2021 yılında Bianet’e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ifade edildi. Ajans, Bianet’i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor. SABAH

Sabah Gazetesi