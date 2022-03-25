Zaharova’dan Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova 24 Mart’ta geleneksel bir brifingde yaptığı açıklamada, Moskova’nın taraflarla temas halinde olduğunu ve Artsakh’a gaz arzına bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Zaharova “Biz zaten basit olmayan insani durumu ağırlaştırmaya gerek olmadığı gerçeğinden yola çıkıyoruz, bölge sakinleri zarar görmemeli. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Rusya Enerji Bakanlığı ve Gazprom’un katılımıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Zaten bu zor insani durumu derinleştirmemeliyiz, bölge sakinleri acı çekmemeli.” ifade etti.

Artsakh ile Azerbaycan arasındaki temas hattında Bakü’nün ateşkes rejiminin son ihlallerine değinen Zaharova gerçeklerin incelenmesi ve durumun değerlendirilmesinin bölgedeki Rus barış güçlerinin askeri uzmanlarına bırakılması gerektiğini vurguladı.

Artsakh Enformasyon Merkezi, 24 Mart’ta saat 16:00 itibariyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Askeran bölgesinin Parukh köyü yönünde temas hattını ihlal ettiğini belitmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu