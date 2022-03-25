Taner Akçam: Türkiye’nin Ermeni Soykırımı gerçeğini devlet düzeyinde tanıması için daha uzun bir yolu vardır

23 Mart’ta Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi’nde (NKUA), Türk bilim adamı ve tarihçi Taner Akçam’ın “1878-1924’te Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Soykırımın Anatomisi” başlıklı ders programı yapıldı. Ders programı Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliği ve Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi’nin Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Fakültesi tarafından organize edildi.

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe üniversiteden öğrenciler, öğretim görevliler, Yunanistan Parlamentosu’ndan ve Ermeni toplumundan bir çok temsilci katıldı.

Fakülte Dekanı Mikhail Tsinisiazelis, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanlara yönelik soykırımın nedenlerini araştıran tarihçi Taner Akçam’a bu ders için ve Ermenistan Büyükelçiliği’ne böyle bir fırsat yarattığı için teşekkür etti.

Ermeni Büyükelçi Tigran Mkrtçyan da soykırımlar ve insanlığa karşı suçlar hakkında değerli bilimsel çalışmaları sonucu soykırım eğitimi konusunda önemli katkılarından dolayı Taner Akçam’ın faaliyetlerini takdirle karşıladı.

Tarihçi Taner Akçam, konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hristiyan nüfusa karşı işlenen soykırıma değinerek, bu soykırımın yaşanmasına neden olan etkenlere dikkat çekti.

Türk tarihçi, Osmanlı yetkililerinin demografik değişikliklere başvurarak tüm ‘Anadolu’yu yeniden düzenlemeyi amaçladığını ve bugünkü çağdaş Türkiye’nin yaratılması için temellerini attığını kaydetti.

Akçam, Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Türk toplumunun tarihi geçmişiyle yüzleşmeye başladığını, ancak Türkiye’nin devlet düzeyinde Soykırımı tanıması için daha çok yol geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda, o ülkede de net olarak anlaşılmayan bir hukuki sonuç meselesidir.

Ermenistan Kamu Radyosu