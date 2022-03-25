Sur’u gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur’da incelemede bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hayata geçirilen projelerle dönüşüm sağlanan bölgeyi ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Özhaseki, beraberindekilerle birlikte Sur’da yürütülen projeleri inceledi.

SUR’DA İNCELEME

Özhaseki, PKK’lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ve restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete açılan ata yadigarı 500 yıllık Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), tarihi Dört Ayaklı Minare, restorasyonu devam eden Keldani, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile çevresinde yapılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Özhaseki, kendisine ikram edilen kahveyi içtikten sonra tarihi Ulu Cami’de namaz kıldı.

https://www.diyarbakirsoz.com/diyarbakir/suru-gezdi-235532