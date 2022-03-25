Paskalya zamanı yapılan Ermeni cemaati ayini Miçing gelenekleri

Her sene Paskalya zamanı yapılan ve bu yıl da Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde gerçekleştirilen miçing ayini, bir Ermeni cemaati geleneği. Miçing ayini, her yıl Paskalya döneminde, Paskalya ayının ortasında yapılıyor. Ayin sırasında mumlar yakılıyor, dualar ediliyor ve dilekler dileniyor.



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Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan Miçing ayinine, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, Ermeni Kiliseleri Anadolu Sorumlusu Avedis Tabaşyan ve Peder Kevork Çınaryan ile Ermeni cemaatimensupları katıldı. Yılda bir kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker’in verdiği bilgilere göre, Miçing ayini her sene tekrarlanıyor.Bu ayin, Miçing adı verilen 7 haftalık Paskalya orucunun bir ayini. Büyük oruç/büyük perhiz adı verilen oruç Ermeniler tarafından 40 gün boyunca tutuluyor.Bu dönemde kilise münzevi bir hayata geçiyor ve İncil okumaları daha uzun sürelerde yapılıyor.Miçing ayini, her sene paskalya döneminin tam ortasına denk gelecek zamanda yapılıyor.Ermeni cemaati orucunu tamamladıktan sonra 17 Nisan’da Paskalya bayramını kutlayacak.

MİÇİNG AYİNİ GELENEKLERİ VE BÜYÜK ORUÇ KURALLARI

Büyük perhiz adı ile geçen Ermeni cemaati orucu, paskalya döneminde, 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yememek kaydı ile tutulan oruç.

Oruç mevsimi, Katolik, Anglikan, Metodist, Lüteryan, Presbiteryen, Moravya ayin takviminde Kül Çarşambası günü başlıyor ve yaklaşık altı hafta sonra, Paskalya pazarından önceki gece sona eriyor.

Orucun amacı, cemaat üyelerinin Paskalya için dua ederek, günahlardan kefaretle, bedeni alçaltarak, günahlardan tövbe ederek, sadaka vererek, basit yaşama ve kendini inkar yoluyla hazırlamak. Bu oruç zamanının son haftası ise Kutsal Hafta olarak tanımlanıyor. Miçing ayini ise Paskalya döneminin tam ortasında yapılıyor

ERMENİLERİN ORUCU NASILDIR?

Müslüman orucundan farklı olarak Ermeni cemaatinin orucunda sahur bulunmuyor. Oruç gece saat 00:00 da başlıyor ve ertesi gün 17:00 den sonra (kilisede ayin bittikten sonra) oruç açılabiliyor.

Tutulması zorunlu olmayan oruç, 2 dönemden oluşuyor; 40 günlük ilk dönem ve 7 günlük ikinci dönem.

ORUÇ DÖNEMİNDE NELER YENMEZ?

Oruç boyunca hayvansal gıda tüketilmiyor. Sadece et değil; yumurta, süt, peynir gibi gıdalar da tüketilmez.

Sadece bal hayvansal gıda olmadığı için tüketilebiliyor.

Bitkisel beslenerek protein eksiği oluştuğu için haftasonları isteğe bağlı olarak balık, yumurta, süt tüketimine son yıllarda izin verilmiş durumda.

Cemaat iki tip oruç tutuyor. Bunlar Dzom (Büyük Oruç) ve Bahk (Perhiz). Bu ikisinde bazı temel kurallar aynı kalırken, Bahk’ta bazı kolaylıklar var.

DZOM (BÜYÜK ORUÇ) VE BAHK (PERHİZ) FARKI NEDİR?

Cemaatten Ardziv Makriküği’nin açıklamalarına göre,

Dzom’da 7 hafta yukarıda sıraladığımız maddeler ile birlikte saat 17:00’e kadar hiç bir gıda ve sıvı tüketimi olmazken, daha hafif olan ve Büyük Oruç’u tutamayanlar için Perhiz denilen Bahk tutuluyor.

Bahk tutanlar 7 hafta boyunca sıvı tüketebiliyor, yemek yiyebiliyor ancak hiçbir şekilde hayvansal gıda tüketmiyorlar.

Ermeni inancına göre eğer oruç tutamıyorsanız, sigarayı mı, çayı mı, çikolatayı mı, çok seviyorsunuz, düşünüyorsunuz ve 7 hafta boyunca bağımlısı olduğunuz şeyi tüketmezseniz oruç tutmuş sayılıyorsunuz.

https://www.posta.com.tr/kultur-sanat/paskalya-zamani-yapilan-ermeni-cemaati-ayini-micing-gelenekleri-2504263/2