Paşinyan: Azerbaycan çeşitli provokasyonlarla bizleri barış gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyor

Azerbaycan, ’44 gün savaşında şanlı bir zafer kazandığını 1.5 yıldır duyuruyor, ama her şey gösteriyor ki, Artsakh’ta bu kadar çok acı ve mahrumiyetten sonra, şu anda 117 bin kadar Ermeni yaşıyor gerçeği, Azerbaycan kendi en büyük yenilgisi olarak sayıyor ve görevi Artsakh’taki etnik temizlik politikasını sona erdirmek için her şeyi yapmaktır. Bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kabine Toplantısı’nda dile getirdi.

Başbakan Paşinyan, “Bu anlamda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı ve Artsakh’a gaz arzı meselesinin Azerbaycan’ın iç meselesi olduğunu söyleyen açıklaması çok sembolik ve anlamlıdır. Bu açıklamayı diplomasi dilinden tercüme edersek, ‘uluslararası toplum bakmayın’ ve ‘engelsiz, uluslararası toplum tarafından fark edilmeyen veya tırnaklar içerisinde terörle mücadele operasyonları adına etnik temizlik ve soykırım politikasıyla Artsakh’ı Ermenilerden kurtarma politikasına son verelim’ anlamına geliyor.

Böyle bir şey olamaz ve Ermeni diplomatik servisi, diğer yetkililer, siyasi güçler, medya, STK’lar, bireyler, sosyal ağlar aracılığıyla Artsakh’ta son 15 gün içinde yaşananları her durumda uluslararası topluma ayrıntılı bir şekilde sunmalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, eylemleri ve çeşitli provokasyonları ile bölgede yeni gerilimleri ve yeni savaşları kışkırtma politikasını uygulamak için bizleri barış gündeminden uzaklaştırmaya, bu gündemi gayri meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Ama bu tür provokasyonlara da boyun eğmemeliyiz.

Ermenistan Kamu Radyosu