‘Ortodoks oligark’ın ‘İstanbul’ adlı şirketi Avrupa aşırı sağını nasıl finanse etti?

Rusya’nın Avrupa aşırı sağıyla ilişkilerini gösteren yeni yazışmalar ortaya döküldü. “Ortodoks oligark” diye bilinen, Kremlin’e yakın isimlerden Konstantin Malofeev’in merkezinde olduğu organizasyon, Avrupa’daki aşırı sağcı partilere Rusya lehine siyasi tutum karşılığı maddi destek sağlıyor. Sızıntı belgelerinde; İtalya’daki aşırı sağcı lider Salvini’nin Moskova’daki ilişkilerine dair yeni detaylar, Malofeev’in Almanya’daki neo-Nazi partisi AfD’nin en radikal isimleriyle teması, Malofeev’in şirketinden gönderilen ve üzerine ücret ile başarılı olması durumunda “ekstra bonus” konulmuş Rusya lehine önergenin aşırı sağcı parlamenter tarafından Avusturya Parlamentosuna sunulması gibi dikkat çekici olaylar var. Malofeev’in şirketinin adı Tsargrad, Rusça “Çar’ın şehri” anlamına geliyor ve İstanbul için kullanılıyor. Onur Erkan Putin’e yakın oligarklardan Konstantin Malofeev ve ekibinin, Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerle ilişkilerini gösteren bazı yazışmalar uluslararası medyaya sızdı. Malofeev, hassasiyet gösterdiği Ortodoks Hristiyanlık için yaptığı çalışmalar nedeniyle “Ortodoks oligark” diye biliniyor. Rusya’da Tsargrad şirketler grubun sahibi olan Malofeev’in öne çıktığı iş sektörü medya. Sahibi olduğu medya grubu, Devlet Başkanı Putin’in keskin destekçilerinden. Malofeev’in şirketinin adı Tsargrad, Slavcada “Çar’ın şehri” anlamına geliyor ve İstanbul’u tanımlamak için kullanılıyor. ABD ve AB, Malofeev’i Rusya’nın Kırım’ı ilhak etme sürecinde payı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Ukrayna da Malofeev’i, Ukrayna’daki Rusya yanlısı paramiliter grupların finansörlüğü ile suçluyor. Salvini-Malofeev ilişkisi: “Matteo ile temasa devam edemeyiz” 2019 yılında İtalya’da l’Espresso dergisi; İtalya’da göçmen karşıtı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin sağ kolu olarak bilinen Gianluca Savoini’nin, Lig’e milyonlarca avro destek almak için Moskova’da yaptığı müzakereleri ifşa eden ve İtalya’da çok ses getiren bir haber yapmıştı. Salvini 2015’te bir Avrupa Parlamentosu oturumuna Putin tişörtüyle katılmıştı Dün (24 Mart 2022) New Lines Magazine’de yayımlanan yazışmalar arasında; İtalya’daki bu gelişme sonrası oligark Malofeev’e ekibinden yapılan bilgilendirmeler yer alıyor. Malofeev’in Salvini cephesiyle ilişkilerini yürüttüğü anlaşılan Mikhail Yakushev’in patronu Malofeev’e gönderdiği mesajda, ilk adıyla “Matteo” diye bahsettiği Salvini’yle olan ilişkiler için “durum büyük ölçüde kötüleşti” ve “şimdi Matteo ile temasa devam edemeyiz” diyor. Ortaya çıkan yazışmalarda Salvini ile Tsargrad arasında teması sağlayan kişinin de İtalya basınında afişe olan Gianluca Savoini olduğu doğrulanıyor. Salvini ve Gianluca Savoini, Rusya ziyaretlerinden birinde. ABD’den yayın yapan Buzz Feed News, 2019 Temmuz’unda Gianluca Savoini’nin Moskova’da yaptığı müzakerelerine dair ses kayıtlarını elde ettiğini açıklayarak, kayıtların çözümlerini yayımlamıştı. https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/salvini-savoini-far-right-bromance Ses kaydının ortaya çıkmasından sonra Salvini, Gianluca Savoini’nin görüşmeleriyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ve kendisinin yardımcısı olmadığını söyledi. Haberin ardından İtalya’da Gianluca Savoini hakkında halen devam hukuki süreç başlatıldı. Almanya Neo-Nazilerini Moskova’da kabul eden “Bay K” Birkaç e-postada Avrupalı bazı üst düzey aşırı sağcı politikacıların, Moskova’da bir otelde “Bay K” adlı bir kişiyle buluştuğuyla ilgili kısımlar geçiyor. “Bay K” diye bahsedilen kişinin Konstantin Malofeev olduğu tahmin ediliyor. Tsargard’ın sadece İtalya’daki Lig Partisi ile değil genel Avrupa aşırı sağı ile ilişkilerinde kilit isimlerinden biri olduğu görülen Gianluca Savoini’nin, 2019 Ocak ayında Almanya’daki neo-Nazi parti Almanya için Alternatif (AfD) parlamenterleri için bir Moskova gezisine aracılık yaptığı anlaşılıyor. Gianluca Savoini, hitap ettiği kişiye şunları söylüyor “Bay K. sizi ve Bay Bjorn Hoecke’yi Moskova’daki ofisinde kabul edecek.” Savoini, Putin’in partisi olan Birleşik Rusya Partisi’ne de gideceklerini belirterek şöyle devam ediyor: “Aynı gün sizi Birleşik Rusya Partisi’nin Dış İlişkiler Başkanı Andrey Klimov ile tanıştıracağım ve partinin merkez ofisinde ağırlanacağız. Bay K ile görüşme elbette özel olacak.” Yazışmada adı geçen Bjorn Hoecke, Neo-Nazi AfD içindeki en uç kanat olarak bilinen “Der Flügel” hizbinin lideri olarak tanınıyordu. Grup uç derecede aşırı sağcı ve ırkçı tutumlarıyla neo-Nazi AfD yönetimince bile “radikal” olarak değerlendiriliyor. Bjorn Hoecke, neo-Nazi AfD partisinden Thüringen Eyalet Meclisi Üyesi Aşırı sağcı “Potansiyel konuşmacı” Avusturya Parlamentosu’nda Oligark Malofeev’in ağının yalnızca Kremlin yanlısı gündemleri Avrupa’nın siyasi ortamına yaymakla kalmadığı, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’na veya ulusal yasama organlarına sunulacak önergeler hazırlandığına ilişkin bulgular da yer alıyor. Elde edilen belgeler arasında New Lines’ın incelemesine göre; Tsargrad çalışanı olan Ekaterina Minakhina tarafından 15 Şubat 2016’da oluşturulmuş, İtalya ve Avusturya parlamentolarıyla ilgili enteresan bir Rusça metin yer alıyor. Tsargrad çalışanı Minakhina, “Avusturya Parlamentosu’ndaki Rus karşıtı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin karar” başlıklı ilk bölümde, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden parlamenter Johannes Hübner’i “potansiyel konuşmacı” olarak tanımlıyor. Ayrıca, “Rus karşıtı yaptırımların Avusturya ekonomisine onarılamaz zararlar verdiği” iddiasına dayanan bir medya kampanyasının ana hatlarını çiziyor. Bir tür hizmet başına ücret gibi görünen bir sonuçla belge, böyle bir çabanın karşılığının yaklaşık 20.000 dolar ve “başarılı oylama durumunda” ek 15.000 dolar olacağını belirtti. Bu metin, bağlam ve ayrıntılardan yoksun olsa da metnin hazırlanmasından birkaç ay sonra yaşanan bir olay görüntüyü netleştiriyor. Tsargrad çalışanının “potansiyel konuşmacı” diye tanımladığı Avusturyalı aşırı sağcı parlamenter Johannes Hübner, Haziran 2016’da Avusturya Parlamentosu’na “Rusya’ya yaptırımların kaldırılması” başlıklı bir önerge sundu. Hübner, önergeyi sunduğu konuşmasında Tsargrad çalışanı Minakhina’nın metnindeki vurgusunu da ihmal etmiyor: “Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı bu politikası Avusturya Cumhuriyeti ekonomisine büyük zarar verdi.” Johannes Hübner. 2015’te Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi sonrası Sputnik’e “Avrupa Türkiye’ye destek vermeyecek” demişti Yazışmalarda Dugin de var Avrupa aşırı sağı ile Rusya’daki üst düzey siyasetçiler arasında aracılık yapan Tsargrad’ın yazışmalarında, Avrasyacılığın ideoloğu olarak bilinen Alexander Dugin’le ilgili bölümler de yer alıyor. Tsargrad, Türkiye’de de çok yakından tanınan Dugin’in Avrupalı siyasetçilerle kurduğu temasların gizlenmesi için önlemler almış. Dugin Türkiye ziyaretinde Binali Yıldırım’la AP’deki aşırı sağcı grup temsilcilerine St.Petersburg’da toplantı organizasyonu Aynı yazışmada, 2019 sonbaharında St. Petersburg’daki Konstantinovsky Sarayı’nda Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağ partilerin grubu olan “Kimlik ve Demokrasi” mensubu partilerin liderlerinin davet edileceği bir toplantı düzenlenmesinden bahsediliyor. Planlanan toplantı gerçekleşmedi. “Ortodoks oligark”ın Avrupa aşırı sağını ağırlamayı düşündüğü Konstantinovsky Sarayı. “Altintern” Bir yazışmada 2021 Mart ayında, yine Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı “Kimlik ve Demokrasi” grubuna mensup partilerin katılması planlanan ve isim olarak da SSCB kurucusu Lenin’in “Komünist Enternasyonal”inin kısaltması olan Komintern’i hatırlatan “Altintern” diye bir ağ kurulmasından bahsediliyor. “Somut desteğimiz olmazsa Avrupalı muhafazakâr partilerin etkisi azalır” Tsargrad yetkilisi Mikhail Yakushev, diğer Tsargrad yöneticilerine yolladığı bir başka yazıda “Avrupalı ​​muhafazakâr partilere aktif katılımımız ve somut desteğimiz olmadan, onların Avrupa’daki popülaritesi ve etkisi azalmaya devam edecek” diyor. Yazışmada, Rusya üretimi aşılara Avrupa lisansı alma girişiminin durdurulması, Avrupa’da “Avrupa şüphecisi” gruplarla temasları sürdürmenin nedenleri arasında gösterilerek şunlar söyleniyor: “Şu anda Brüksel’in yaptırım politikasına karşı Avrupa şüphecileriyle sistematik çalışma için temasları yeniden kurma olasılığının olduğuna inanıyoruz.” Serbestiyet