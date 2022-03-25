İstanbul Kürt Film Festivali açılışına katılan Pervin Buldan: Kürt halkının tarihi ortaya çıkacak

İstanbul’da ikincisi düzenlenen ve 6 gün sürecek İstanbul Kürt Film Festivali, büyük bir ilgiyle karşılandı. Festivalinin açılışına HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. DUVAR – Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Sinema Kolektifi tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen İstanbul Kürt Film Festivali (Festîvala Fîlmên Kurdî ya Stenbolê), üç yıl aradan sonra ikinci kez düzenleniyor. Festivalin açılışı Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde 1933’te Ermenistan’da bir Kürt köyünde çekilen ‘Êzîdî Kürtler’ filmiyle başladı. Film, ağa ve şeyhlerin eğitime olan karşıtlığını, kadınların zorlu köy yaşamlarını ve tıbbın önemini vurguluyor. Festivalinin açılışına Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumartesi Anneleri, Gülten Kaya, Halkların Demokratik Kongresi (HDP) Eş Sözcüleri ve HDP İstanbul İl Eş Başkanları da katıldı. Açılış filminin yapıldığı salon tamamen doldu. Komitede yer alan Veysi Altay da beklentinin çok üzerinde ilgilinin olduğunu söyledi. Koma Aryen’in sahne aldığı festivalin açılışında, Şırnak’ta 3 Ekim 2015 yılında öldürülen Hacı Lokman Birlik ve öldürülenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Festivalde 6 gün boyunca kadın, doğa, yaşam ve insan hakları temalı olmak üzere uzun, belgesel ve kısa metrajlı üç kategoride filmler gösterilecek. Programda yer alan filmlerin gösterimleri de Beyoğlu Cine Majestic Sinemaları’nda yapılacak. Festivalin kapanışı törenleri yine Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak. ‘KÜRT SİNEMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GECEYDİ’ İstanbul Kürt Film Festivali Komitesi üyesi Hazal Gültekin, “Festivalin açılışı beklediğimizden daha iyi geçti diyebiliriz. Hakikaten çok yoğun bir ilgi vardı. Salon tamamen doldu ve taştı. Kürt sineması için çok önemli bir geceydi. Açılış filmimiz de 1933 yapımı Êzîdî Kürtleri konu alan bir film. Kürtlerin sinema ile tanışıklığı çok önceden başladı fakat bir türlü izleyicisiyle buluşamadı. Çünkü 1933 yapımı bir filmin bu kadar yoğun bir ilgi ile karşılanması tam da böyle okunabilir diye düşünüyorum. Kürt nüfusunun en yoğun olduğu şehirde bir festival düzenlemek istedik. Sanırım bu festivalin şu anda bizi tam da getirdiği nokta bu oldu diyebiliriz” dedi. ‘MÜTHİŞ HEYECAN VERİCİYDİ’ Film festivaline izleyici olarak gelen Beritan Özer, festivalde bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Özer, duygularını şöyle paylaştı: “Ben ilkine katılamadım ama ikincisine katıldığım için çok mutluyum. Müthiş heyecan vericiydi. Ben çok keyif aldım. Özellikle okuma yazmanın önemini bir kere daha görmüş olduk bu filmle. Atmosfer muhteşemdi. Çok kalabalıktı. Milletvekillerin, basının burada olması, halkın özel ilgi göstermesi çok önemliydi.” ‘İLGİ BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE’ İstanbul Film Festivali Komitesi’nde yer alan Veysi Altay, ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Açılışımıza çok ilgi vardı. Bu da bizi çok mutlu etti. Festivalin kalan süresi için bu ilgi devam edeceğini bekliyoruz. Çünkü insanlar gerçekten merak ediyor. Burada hiç gösterilmemiş filmleri gösterdiğimiz için çok ciddi bir ilgi bekliyoruz.” ‘HER BİR FİLM KÜRT HALKININ ACILARINI YANSITACAK’ İstanbul Kürt Film Festivali açılışında Gazete Duvar’a açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt Film Festivali’nin özellikle bu dönem açısından oldukça önemli olduğunu söyledi: “Çünkü Kürtlerin üzerinde bu kadar yoğun baskı ve asimilasyonun sürdüğü bir dönemde Kürt Film Festivali’nin hayat geçmesi, filmlerin izleyicilerle buluşması elbette çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Ayrıca ben eminim ki her film Kürt halkının acılarını, Kürt halkının tarihini, Kürt halkının kimliğini yansıtan filmler. Her film aslında bir trajediyi, bir acıyı yansıtacak büyük bir ihtimalle. Bu yüzden bu filmlerin toplamında Kürt halkının tarihi ortaya çıkacak. Ben sadece film alanında değil diğer alanlarda da festivallerin Kürt halkının kültürünü yaşaması açısından önemli olduğunu düşünüyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” Gazete Duvar