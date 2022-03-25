Ermenistan: Azerbaycan ateşkesi ihlal ediyor

Ermenistan makamları, Dağlık Karabağ’ın Askeran bölgesine bağlı Parukh köyündeki Rus barışı koruma birliğinin görev alanına Azerbaycan’ın 24 Mart’ta işgal harekatı başlattığını açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün gece Azerbaycan Silahli Kuvvetleri’nin Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu’nun mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Dışişleri’nin açıklamasında “Rusya Federasyonu barışı koruma birlikleri’nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgalcı birliklerinin Rus barış gücünün görev alanından acilen geri çekilmesini sağlamak için önlemler almasını bekliyoruz ve bu da Azerbaycan birliklerinin 23 Mart’taki çıkış mevzilerine geri dönmelerinin anlamına gelmelidir.” denildi.

Karabağ makamlarından yapın açıklamada da şöyle denildi:

“24 Mart’ta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının taleplerini ağır bir şekilde ihlal ederek, Artsakh Cumhuriyeti’ndeki Rusya Federasyonu’nun barışı koruma birliklerinin sorumluluk alanını işgal ederek, Askeran bölgesindeki Parukh köyünü ve civarındaki mevzileri ele geçirip ardından Artsakh Cumhuriyeti’nin doğu sınır bölgesinde ilerleme sağlamaya çalıştılar.

Açıklamada ” Rus barış gücünün ve Artsakh yetkilileri tarafından saatler süren müzakereleri önemli sonuçlar vermedi ve karşı güçler çıkış mevzilerine geri dönmedi. Dahası 25 Mart gecesi Azerbaycan birlikleri, hem çeşitli kalibreli ateşli silahlar hem de SİHA’lar kullanarak Artsakh Savunma Ordusu birliklerine ateş açtı” ifadelerine yer verildi.

Karabağ makamlarından yapılan açıklanada çatışma sonucunda en az 5 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamaya göre Ermeni tarafında bir yaralı var. Açıklamada “Saat 09:00 itibariyle durum nispeten sakindir. Rus barış güçlerinin Azerbaycan birliklerini başlangıç mevzilerin döndürmek için adımlar atmasını bekliyoruz. “denildi.

Öte yandan Karabağ’daki doğalgaz sıkıntısı da sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova 24 Mart’ta bir brifingde yaptığı açıklamada, Moskova’nın taraflarla temas halinde olduğunu ve Artsakh’a (Karabağ) gaz arzına bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Zaharova “Biz zaten basit olmayan insani durumu ağırlaştırmaya gerek olmadığı gerçeğinden yola çıkıyoruz, bölge sakinleri zarar görmemeli. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Rusya Enerji Bakanlığı ve Gazprom’un katılımıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Zaten bu zor insani durumu derinleştirmemeliyiz, bölge sakinleri acı çekmemeli.” ifade etti.

Karabağ ile Azerbaycan arasındaki temas hattında son gelişmelere de değinen Zaharova gerçeklerin incelenmesi ve durumun değerlendirilmesinin bölgedeki Rus barış güçlerinin askeri uzmanlarına bırakılması gerektiğini söyledi.

Agos