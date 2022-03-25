Ermenistan: Azerbaycan ateşkesi ihlal ediyor, kayıplar var

Ermenistan makamları, Dağlık Karabağ’ın Askeran bölgesine bağlı Parukh köyündeki Rus barışı koruma birliğinin görev alanına Azerbaycan’ın 24 Mart’ta işgal harekatı başlattığını açıkladı. Gerginlik bugün de devam ediyor, yapılan açıklamalara göre iki Ermenistan askeri hayatını kaybetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün gece Azerbaycan Silahli Kuvvetleri’nin Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu’nun mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Dışişleri’nin açıklamasında “Rusya Federasyonu barışı koruma birlikleri’nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgalcı birliklerinin Rus barış gücünün görev alanından acilen geri çekilmesini sağlamak için önlemler almasını bekliyoruz ve bu da Azerbaycan birliklerinin 23 Mart’taki çıkış mevzilerine geri dönmelerinin anlamına gelmelidir.” denildi.

Karabağ makamlarından yapın açıklamada da şöyle denildi:

“24 Mart’ta, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının taleplerini ağır bir şekilde ihlal ederek, Artsakh Cumhuriyeti’ndeki Rusya Federasyonu’nun barışı koruma birliklerinin sorumluluk alanını işgal ederek, Askeran bölgesindeki Parukh köyünü ve civarındaki mevzileri ele geçirip ardından Artsakh Cumhuriyeti’nin doğu sınır bölgesinde ilerleme sağlamaya çalıştılar.

Açıklamada “Rus barış gücünün ve Artsakh yetkilileri tarafından saatler süren müzakereleri önemli sonuçlar vermedi ve karşı güçler çıkış mevzilerine geri dönmedi. Dahası 25 Mart gecesi Azerbaycan birlikleri, hem çeşitli kalibreli ateşli silahlar hem de SİHA’lar kullanarak Artsakh Savunma Ordusu birliklerine ateş açtı” ifadelerine yer verildi.

Karabağ makamlarından yapılan açıklamada çatışma sonucunda en az 5 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Ordusu birliklerinin noktaların mevzilerini ve yerlerini belirleme sürecine devam ettiğini ve bu durumda “kuvvet kullanmadığını” bildirdi. Bakanlık Azerbaycan ordusunda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kayıplar sürüyor

Ermenistan makamları bugün öğleden sonra ise ateşkesi ihlalinin sürdüğünü ve Azerbaycan’ın ateşli silahların yanı sıra “Bayraktar TB-2” tipi de dahil olmak üzere SİHA’ları da devreye soktuğunu açıkladı. Buna göre Ermenistan tarafında iki sözleşmeli asker saldırı sonucunda hayatını kaybetti, yaralı askerlerin sayısı ise daha belirlenmedi.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan ise yaptığı açıklamada “Askeran bölgesindeki Parukh köyünün işgali, Azerbaycan’ın devlet düzeyinde yürüttüğü politikanın doğrudan devamıdır” dedi.

Kristine Grigoryan bu işgalin, Khramort ve diğer köylerin sivil nüfusunun haftalarca hedef alınmasına ve tehditlere rağmen oradaki halkın kendi yurtlarını terk etmediğinden dolayı Azerbaycan’ın amacına kavuşamayıp provokasyonlara başvurduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi. Grigoryan, “Azerbaycan’ın suç teşkil eden davranışını şiddetle kınıyor ve insan hakları örgütlerini ve aktörleri Karabağ halkına karşı bu soykırım politikasını sona erdirmek için harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.

Agos