Bizans dönemine ait 15 bin 751 sikke Kapıkule’de yakalandı

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da Erken Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen devriye sırasında yurtdışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR’dan şüphelendi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR, çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınarak detaylı kontrollere başlandı. Yapılan aramalarda TIR’ın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu. Açılan paketlerde bulunan çeşitli türlerde Erken Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ile bronz heykel parçası, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

Sabah Gazetesi