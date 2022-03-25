Bilim Fuarının Beşinci Dönemi Halep’te Başladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HALEP – Yaklaşık 70 kız ve erkek öğrencinin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ermeni Protestan cemaati tarafından düzenlenen bilimsel serginin beşinci dönem etkinlikleri bugün Halep’teki Beyt İyl Kilisesi’nde başladı.

40 projenin yer aldığı fuar, fizik, robotik, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve anatomi gibi çeşitli bilimsel alanlarda öğrenciler arasında bilimsel araştırma, yaratıcılık ve mükemmelliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Eğitim Bakanı Dr. Darim Tabba’ gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın öğrencilerin bilişsel gelişimini yansıttığını belirterek, robotu yenilikçi ve bilimsel bir şekilde kullanarak topluma hizmet etmenin önemine işaret etti ve sunulan projelerin gelecekte birçok sorunda çözüme katkı sağlayacağını söyledi.

Suriye’deki Ermeni Protestan mezhebinin başkanı Rahip Dr. Harutyun Süleyman ise fuara katılan öğrencilerin tüm bilimsel alanlarda yaratıcı olma yeteneklerini överek, katılımlarının okullarda bilgi ve beceri kazandıklarının açık bir kanıtı olduğunu, özellikle de Suriye’nin geleceğini oluşturduklarını vurguladı.

SANA’nın sergi holdinglerini kamerayla izlemesi sırasında da Halep’teki Ermeni Protestan okullarının temsilcisi Sunli Gazal, öğrencilerin eğitim öğretim yılının başından beri öğretmenleri ve gözetmenleri katılımıyla onların bilimsel araştırmalarını geliştirmek için bu tür projelerin uygulanması üzerinde eğitildiklerini açıkladı.

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