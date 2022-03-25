Aydın Engin’i uğurladık

24 Mart Perşembe günü kaybettiğimiz gazeteci -yazar Aydın Engin bugün Çengelköy Mezarlığı’ndaki törenin ardından toprağa verildi.

Aydın Engin’in eşi Oya Baydar ile oğlu Ekim Engin, Çengelköy Mezarlığı’nda taziyeleri kabul etti.

Engin’in cenazesine yakınları, dostları ve sevenlerinin yanısıra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Hüda Kaya, HDP milletvekili Garo Paylan, TİP milletvekili Ahmet Şık, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, T24 sitesi yazar ve yöneticileri, Rakel Dink ve Arat Dink, çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyen de katıldı. Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi de törende yer aldı.

Çiçek gönderenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Müjdat Gezen de yer aldı.

Oya Baydar, “Aydın’ın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Herhalde birileri de çok kızıyordu ona diye düşünüyordum. Kendisi görseydi ve duysaydı ve hissetseydi dünden beri ne kadar sevgi seli içinde uğurlandığını, herhalde bundan memnun olurdu. Biz hiçbir şey yapmak istememiştik, hatta duyurmak da istememiştik. Bunu böyle isterdi ama sonrasındaki bu sevgi selinden çok hoşlanırdı sanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum, yalnız bırakmadınız. Bütün dostlar burada diye düşünüyorum. Çok mütevazi bir tören yapıyoruz, yerimiz falan çok dar… Çok teşekkür ediyorum, ben de hepinizin sıcaklığını arkamda duyacağım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

82 yaşındaki Aydın Engin, safra kesesi sorunu nedeniyle 8 Mart Salı günü ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle ikinci bir operasyon geçiren Aydın Engin 16 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Son olarak T24 sitesinde yazılar kaleme alan Aydın Engin Agos’ta da köşe yazarlığı yapmış, yazı işlerine emek vermişti.

(Ajanslar, T24, Agos)

Agos