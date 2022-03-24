Savunma Bakanlığı onayladı

Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasında özel bir hat var

Son zamanlarda sadece Artsakh’ta değil, Ermenistan-Azerbaycan temas hattının güneydoğu kesiminde, Azerbaycan tarafının mevzilerini ilerlettiği Nerkin Hand’da da durum oldukça gergin.

19 Kasım 2021’de Başbakan Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinin ardından Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, olayların yaşanmaması için Ermenistan ve Azerbaycan savunma bakanları düzeyinde doğrudan bağlantı kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son durumu göz önünde bulunduran Hetq.am, Savunma Bakanı Suren Papikyan’a bir soru göndererek, Charles Michel’in bahsettiği özel bağlantının nihayet Ermeni ve Azerbaycan savunma bakanları arasında kurulup kurulmadığını, bu durumda, Ermenistan ve Azerbaycan hükümeti arasında da var olup, olmadığını belirtmesini istedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Hamlet Batikyan imzalı bir yanıtta, Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasında yukarıda bahsi geçen özel bağlantının kurulduğunu belirterek, “iletişim gizliliği nedeniyle ayrıntılı bilgi sağlamanın imkansız olduğunu” sözlerine ekledi.

Burada ilginç olan, Avrupa Konseyi’nin mesajında, iki ülkenin savunma bakanları arasında özel bağlantının kurulacağı açıkça belirtilirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın yanıtında “bakanlıklar arasında” ifadesinin kullanılmasıdır.

Bu nedenle, Avrupalı ​​yetkililerin daha önce de belirttiği gibi, telefon bağlantısının Suren Papikyan ve Zakir Hasanov arasında olup olmadığı açıklık kazanmamaktadır.

Savunma Bakanlığı, tarafların hangi iletişim araçlarını kullandıklarına da cevap vermeyi reddetti.

Savunma Bakanlığı ayrıca, tarafların en son ne zaman temas kurduğundan da bahsetmedi ve sonuçta, iki ülke arasındaki temas hattında olası çatışmaların önüne geçme imkânı konusundaki soruya Savunma Bakanlığı, “Ermenistan sınırındaki durum istikrarlı” ve “Artsakh’ın sınır bölgelerindeki olayları önlemek ve çözmek için Artsakh’ta konuşlanmış Rus barış güçleriyle ortak çalışmalar sürekli olarak yürütülüyor”,- demekle yetindi.

Ermenistan Kamu Radyosu