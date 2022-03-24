Paşinyan: Dağlık Karabağ sorunu toprak meselesi değildi ve şimdi de öyle değil, bu bir hukuk meselesidir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni radikal muhalefetinin son eleştirilerine değindi. Muhalifler özellikle devlet yetkililerin toprak bütünlüğünün ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde bir ilke olarak kabul etmeye karar verdiklerini eleştirmişti.

Hükümetin 24 Mart tarihli oturumunda konuşan Başbakan Paşinyan bu eleştirilerin tuhaf olduğunu, hatta tuhaftan da öte olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Başbakan bazı örnekler verdi.

“19 Kasım 1999 tarihinde AGİT İstanbul Zirvesi’nden Yerevan’a dönen ve toprak bütünlüğü ilkesini savunan Avrupa Güvenlik Tüzüğü’ne oy veren Robert Koçaryan (Ermenistan 2’inci Cumhurbaşkanı-edit.), Yerevan’ın Zvartnots Havalimanı’nda bir gazetecinin sorusuna “Genel olarak toprak bütünlüğünden bahsedeceksek buna karşı olduğumuzu söylememeliyiz. Bizim de bir toprağımız var ve biz de toprak bütünlüğümüze saygı göstermesi gerektiğini düşünüyoruz” sözleriyle yanıt vermişti.”

Paşinyan aynı zamanda Serj Sarkisyan’ın da toprak bütünlüğü ilkesini içeren temel bir çözüm paketi kabul ettiğini, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda uzun yıllar bu ilkeler üzerinde müzakerelerde bulunduğunu hatırlattı .

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ayrıca Dağlık Karabağ meselesinin bir toprak meselesi olmadığını düşündüklerini ve şimdi de öyle düşünmeye devam ettiklerini, bunun bir hukuk meselesi olduğunu ve diğer halkların haklarını göz ardı etmeden Artsakh Ermenilerinin tüm haklarını ısrarla savunacaklarını vruguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/24/Pa%C5%9Finyan-Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F/227897