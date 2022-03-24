New York Times’ın ünlü şarap eleştirmenine göre Ermeni Areni üzümleri daha fazla tanıtılmalı

The New York Times gazetesinde şarap ve restoran eleştirmeni olarak görev yapan Eric Asimov, yaygın olarak tanıtılmayı hak eden ama az bilinen 10 üzüm çeşidi hakkında bir makale yayınladı. Bu listede Ermeni “Areni” üzümü de yer aldı.

Asimov, genel olarak Kafkasya’nın bazı araştırmacılara göre şarabın ortaya çıktığı yerlerden biri olarak kabul edildiğini belirtiyor.

Bu bölgede daha çok tanınmayı hak eden onlarca üzüm çeşidi var ve özellikle bu anlamda Ermeni “Areni” üzümü ön plana çıkıyor.

”Bu kırmızı üzüm çeşidinin zarif tadını vurgulayarak, Asimov “Bu kırmızı üzümü birkaç kez denedim, her seferinde inanılmaz güzeldi” dedi.

Erik Asimov, hem Ermeni “Areni”nin hem de Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan’dan gelen bir çok diğer üzüm çeşidinin kendi bölgeleri dışında haksız yere az bilindiğini ve bu çeşitlerden yapılan şarapların son derece lezzetli olduğunu belirtiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/24/New-York-Times-Ermeni-Areni-üzüm/227863