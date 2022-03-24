Ermeniler nereye sığındı?

Mülteci Ukraynalı Ermeniler nereye sığındı?

Rusya-Ukrayna savaşının 27. gününde hala kaç Ermeni’nin Ukrayna’dan ayrıldığına veya kaçının Ermenistan’a döndüğüne dair bir rakam yok.

Sadece Avrupa’daki farklı Ermeni topluluklarının verileri var.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, Ukraynalı mültecilerin sayısı 3,5 milyon.

Polonya Devlet Sınır Teşkilatı, yalnızca Polonya’ya sığınan Ukraynalıların sayısının 2 milyonu aştığını ve bu rakamın başkent Varşova’nın nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Ermeni cemaatleri “Radiolur”a, Ukrayna’dan ayrılan Ermenilerin ağırlıklı olarak Batı Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya göç ettiğini belirtmektedir.

“Ben zaten Almanya’dayım, gelinim çocuklarıyla birlikte Polonya’da. Oğullarımdan biri Ukrayna vatandaşı olduğu ve ailesiyle dışarı çıkamadığı için Lviv’de, diğer oğlum Kharkov’da kaldı․

Evini bırakıp, çıkmayı reddetti.”

Kharkov sakini Marina, Ukrayna’daki savaşın tüm ailesini Avrupa’ya sığınmak zorunda bıraktığını belirtti.

Birkaç gün önce Marina “Radiolur”a, Kharkov’dan arabayla çıkıp, 4-5 günlük bir yolculuktan sonra ancak Ukrayna’nın batısına ulaştıklarını belirtmişti.

Savaşın 27. gününde Ukrayna’dan insan akışı devam ediyor.

Ukrayna Ermenileri Birliği, ülkeyi terk eden Ermenilerin sayısını öğrenmek için 24 saat çalışan sınır muhafızlarına başvurdu.

Ermeniler Birliği Başkan Yardımcısı Davit Mkrtçyan, insan akışının büyük, farklı yönlere ve düzensiz olması nedeniyle Ermeniler hakkında tam rakam toplayamadıklarını söylüyor.

Yerel Ermeniler Birliği’ne göre, savaştan önce Ukrayna’da yaklaşık 350 bin Ermeni yaşıyordu.

Polonya’daki Ermeni cemaatinin temsilcisi Artyom Petrosyan, Radiolur’a, Polonya’ya sığınan Ermenilerin sayısının birkaç bin olduğu bilgisine sahip olduğunu söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse, Ukraynalı mültecilere en büyük yardımı Polonya sağlamaktadır.

Burada 15 gün içinde Polonya’da kalışlarını yasallaştırma, iş bulma ve burada kalma fırsatına sahipler.

Kimin hangi millete ait olduğu önemli değil ․

Polonyalıların herkese ne kadar sevgi ve sıcaklıkla yardım ettiğini hayal bile edemezsiniz”,- diyor Artyom Petrosyan.

Yaklaşık bir ay süren Rus-Ukrayna savaşı sırasında 1.000’den fazla Ermeni Ukrayna’dan Moldova’ya göç etti.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Moldova Fahri Konsolosu Tatul Davoyan, daha net rakamlar için sınır muhafızlarına başvurduklarını söyledi.

İlk günlerde mülteci yurttaşları günün 24 saati karşılarken, bugün Ukrayna’dan Moldova’ya Ermeni akışının neredeyse durduğunu söylüyor.

“Hatta 10 aile Ukrayna’ya döndü, hala burada olan diğerleri de çoğunlukla geri dönmek istiyor ve geri kalanı zaten Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya gitti.

Ayrıca Ermenistan’a dönmek isteyen yaklaşık 20-30 kişi var.

Ukraynalılar da burada kalmıyor, yine Avrupa’ya gidiyorlar.”

Tatul Davoyan, Moldova’nın mültecilerin hangi ülkenin vatandaşları olduğuna bakmadığını, imkânlar ve hakların herkes için aynı olduğunu söylüyor.

“15 günden fazladır Moldova’da bulunan Ermeni aileleri tanıyorum.

Moldova, uyruğu ne olursa olsun, ülkeyi terk etmeleri konusunda bir sorun yaratmıyor․

Herkes çok iyi karşılandı”,- diyor Tatul Davoyan.

Savaşın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş Ukraynalı Ermenilerin sorunlarına günlük olarak yer veren “Radiolur”, Ukrayna’dan ayrılan Ermenilerle ilgili net rakamlara sahip tek ülkenin Slovakya olduğunu belirtiyor.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Slovakya Fahri Konsolosu Bagrat Hakobyan, “Radiolur” a verdiği demeçte, 24 Şubat’tan bu yana 260 Ermenistan vatandaşının Slovakya’ya sığındığını söylemektedir.

Genel olarak son günlerde mülteci akışının azaldığını, sınır kontrol noktalarında kuyrukların kalmadığını söylüyor ․

“Bu 260 vatandaşın çoğu artık Slovakya’da değil․

Çoğu Batı Avrupa’ya göçtü.

Geride kalanlar ise, çalışıp geçinebilmek için iş arıyor.

Ancak buna ek olarak, aylık 67 Euro’luk bir ödenek alıyorlar.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Slovakya Fahri Konsolosu, “Slovakya konaklama ve ücretsiz sağlık hizmetleri sağlıyor” diyor.

Slovakya’ya yerleşen Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Ukrayna vatandaşı olan bir aile üyesi varsa, Slovakya da Ukrayna vatandaşları gibi onlara 31 Aralık 2022’ye kadar ülkede yaşama hakkı vermektedir.

“Yalnız olan diğer Ermenistan vatandaşları da 90 güne kadar ülkede kalabiliyor ve bu 3 ay içinde vatanlarına dönmeye çalışabiliyor.

Ayrıca, Ermenistan vatandaşlarının Slovakya’da mülteci statüsü için başvurduğu 5 vakamız var.

Başvuruları şu anda değerlendiriliyor”,- dedi Bagrat Hakobyan.

Ermenistan Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği “Radiolur”a şu anda Ukrayna’dan kaç Ermeni’nin ayrıldığını, kaçının Ermenistan’a döndüğünü bilmediğini bildiriyor.

Sadece, kaç Ukraynalı Ermeni’nin ofise başvurduğunu söyleyebiliyorlar ve bu sayı 100’den fazladır.

Ermenistan’daki Ukrayna Maslahatgüzarı Denis Avtonomov ise, büyükelçiliğin verilerine göre, çoğu Ermeni olan yaklaşık 4.000 Ukrayna vatandaşının Ermenistan’a gelmiş olduğunu belirtmişti

Ermenistan Kamu Radyosu