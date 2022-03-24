Ekonominin nabzı çarşıda atıyor

YAVUZ DONAT

MİDYAT

Geceyi Kasr-ı Nehroz’da geçirdik. Eski kilise… Sonra konak olmuş… Şimdi ise otel.

Güne, nabız tutarak başlamak istedik.

İsmail Öztaş… İstanbul-Suadiye’de lokantası var… Doğduğu yeri ziyarete gelmiş… Dedi ki:

Midyat’ın nabzı, çarşıda atar… Kuyumcu… Telkârici… Hediyelik eşya… Süryani şarabı satan… Esnaf… Orada.

Öyleyse… Haydi çarşıya.

‘Çok şükür’

Kuyumcular Çarşısı… Kim, ne söyledi? Dinleyelim:

Mahmut Aykat… Kuyumcu… Altın… Gümüş… Telkâri:

Gelen-giden çok… İşler açılıyor… Allah, belediye başkanımızdan razı olsun… Esnafa sahip çıkıyor.

Kerim Aksay… Mest Gold Kuyumculuk:

Bugünümüze çok şükür… Gündemde siyaset yok… En büyük parti, ekonomi… Dünyada kriz var… Biz, hasarsız atlatmaya çalışıyoruz.

Garip Altınışık… Altınışık Kozmetik:

Turizm çok önemli… Çok şükür… Aç, açıkta değiliz.

Telkâri heykeli

Çarşıda, işyeri almak isterseniz…

Fiyatlar, 5 milyon liradan başlıyor… 8 milyona kadar çıkıyor.

Yüzük… Gerdanlık… Küpe… Çeşit zengin.

Müşteri, eskiden 2 metre zincir alıyormuş… Şimdi yarım metre… 75 santim… 1 metre.

Belediye kararı… Meydana telkâri işleyen usta heykeli dikilecek… Telkârinin 3 bin yıllık geçmişi var… Coğrafi işaret belgesi de aldı.

Stüdyo Midyat

Hercai… Sıla… Berivan… Aşka Sürgün… Aşk bir hayal… Bir bulut olsam…

Midyat’ta çekilen TV dizisi çok.

Bitmedi… Ruslar gelmişler… 2 film çekmişler.

İlçe… “Doğal stüdyo.”

Süryani şarabı

Çarşıda… En iyi işi, hangi sektör yapıyor?

Şarapçıların işleri… Hani ne derler? Tıkırında.

Abrohom Tokgöz… Babil Şarap Evi. “18 çeşit Süryani şarabı var” dedi.

Manastır… Dara… Verdo… Madrona… Hangi birini yazalım?

85 liraya da şarap var, 170 liraya da. Alıcısı çok… Yerli-yabancı.

Hükümet Kadın

Demokrat Parti dönemi… 1957… Belediye Başkanı Nuri Midyat ölünce… Eşi Zekiye Midyat, Belediye Başkanı seçilmiş… Sermiyan Midyat’ın babaannesi.

Hükümet Kadın… Film… Midyat’ta çekildi… Zekiye Midyat’ın hikâyesi.

Zekiye Başkan’ın adı, “Kadın ve Aile Merkezi’nde” yaşıyor.

Merkezde… “Meslek kursları” var.

Unutmadan… Zekiye Midyat’tan sonra oğlu Ziver Midyat da Belediye Başkanlığı yaptı… 4 dönem.

Amblem

Midyat Belediyesi’nin amblemi… 3 dinin ibadethanesi bir arada.

Müslümanlar için cami… Hıristiyanlar için kilise… Ezidiler için Laleş Tapınağı.

Üzerlerinde… Barış güvercinleri.

Ve… Hepsini kucaklayan, “ay yıldız.”

Dinler ve diller kardeşliğinin sergilendiği Midyat… İşte, böyle bir yer…

Yeni Kapadokya

Kültür Evi… Eski konak… Konağın altı mağara…

7 oda var… Birbirine bağlı.

Yeni kazılar yapılıyor… Kazdıkça… Yerin altından mağaralar çıkıyor… O kadar çok ki.

Midyat’ta… Yeni bir Kapadokya doğuyor.

İşte Başkan

Belediye Başkanı Veysi Şahin anlatmadı… Esnaftan dinledik.

Veysi Başkan… Bir bakkal dükkânında… Veresiye defterini istemiş… Kimin, ne kadar borcu bulunuyor?

3 aydır ödeyemeyen var. Borcu çok.

Kiminin borcu az… 10 günlük.

Başkan, “Topla” demiş… 23 bin lira.

Veysi Şahin:

Al sana 23 bin lira… Borçları benim sildirdiğimi de kimseye söyleme.

Köyde bir gün

Midyat’a veda zamanı… Ancak… Bir köyden söz ettiler… Dönüşü erteledik… Ve köyü gezdik.

Öyle bir köy ki… Yarın.

Sabah Gazetesi