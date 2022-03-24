Aydın Engin’i kaybettik

Gazeteci- yazar Aydın Engin geçirdiği rahatsızlık sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Engin Agos’ta köşe yazarlığı yapmış, özellikle Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra Agos mutfağına emek vermişti.

Aydın Engin, 8 Mart’ta safra kesesinden ameliyat edilmek üzere, eşi Oya Baydar refakatinde hastaneye yatırılmıştı. Ancak ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle durumu ağırlaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ekim Engin, babası Aydın Engin’in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri vermişti:

“Aydın Engin’in sağlık durumuna hakkında:

8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi.

10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar.

15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi.

20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi.

Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil”

Ödemiş’ten Frankfurt’a uzanan bir hayat

Aydın Engin, 1941’de Ödemiş’te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Üniversite öğrenimi sırasında bir yandan da Gençlik Tiyatrosu’nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

Yedek subay öğretmenliği sırasında ilk oyunu olan “Aykırı”’yı yazdı.

1967’de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen’le birlikte Halk Oyuncuları’nı kurdu. “Devri Süleyman” adlı oyunu yazdı ve yönetti. Devri Süleyman büyük ilgi gördü. Bu arada senaryolar ve radyofonik oyunlar yazdı. Yılmaz Güney’in özel senaristi olarak çalıştı.

1969’da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başladı. Haftalık Yeni Ortam dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 12 Mart darbesi sırasında tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra Yeni Ortam’da yazı işleri müdürü oldu ve aynı gazetede köşe yazıları yazdı. 12 Mart sonrasında kurulan ilk sosyalist parti olan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin kurucuları arasına katıldı. Partinin kurucularından Oya Baydar ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ekim Engin dünyaya geldi.

1974 yılında eşi Oya Baydar ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile “İlke” dergisini kurdu. 1976’da “Politika” gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Bu gazetede “Tırmık” adlı köşesinde, köşe yazıları yayımlamaya başladı; yazılarından dolayı hakkında birçok dava açıldı.

“Ben Frankfurt’ta Şoförken”

1980’de tutuklu olduğu sırada bir başka davadan ötürü yedi buçuk yıl hapse mahkûm oldu ancak bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980’de yurtdışına gitti. Almanya’da geçirdiği bu yıllarda 6 yıl boyunca taksi şoförlüğü de yaptı. O döneme ait hatıralarını “Ben Frankfurt’ta Şoförken” ismiyle kitaplaştırdı. 12 Eylül darbesinden sonra 12 yıl boyunca yurda dönemedi. Bu arada sürmekte olan davaların sonuçlanması nedeniyle gıyabında ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

1991’de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye’ye döndü; kısa süre Sağmalcılar Cezaevi’nde hapis yattı. 1992-2002 arasında Cumhuriyet gazetesinde habercilik ve köşe yazarlığı yaptı. 2002’de Cumhuriyet’ten ayrıldı. BirGün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre Tırmık köşesini yazdı. Daha sonra Agos’ta köşe yazıları yazmaya başladı. T24 internet gazetesinin kuruluşuna katıldı. 2015 Ağustos ayında yeniden Cumhuriyet gazetesine döndü.

1 Kasım 2016’da Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin son olarak T24 sitesinde yazıyordu.

Agos’a da emek verdi

Aydın Engin Agos’ta köşe yazarlığının yanısıra gazetenin yazı işlerine de emek verdi. Özellikle Hrant Dink’in öldürülmesinden sonraki dönemde gazete mutfağında yer aldı. Agos olarak ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

(Hayat hikayesi: T24, İletişim Yayınları)

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