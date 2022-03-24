“ArmHighTech 2022”

En son teknolojileri kullanan ekipman ile savunma çözümleri

ArmHighTech 2022 Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı, 31 Mart – 2 Nisan tarihleri ​​arasında Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Fuarın amacı, yerel pazarı tanıtmak, yerel pazarı incelemek, modern teknolojileri ve hizmetleri tanıtmak, ortaklar-yatırımcılar bulmak, ortaklıklar kurmak, ortaklıkları güçlendirmek için özgün bir platform oluşturmaktır.

“ArmHighTech 2022” 3. Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı, en son teknolojileri kullanan savunma çözümleri ve ekipmanlarını sunmaktadır.

BDT ülkeleri, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ziyaretçiler bekleniyor.

Sergi, Ermenistan Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

Ortak düzenleyiciler, Ermenistan Savunma Bakanlığı, “Erivan Matematik Makineleri Fabrikası”, “Bison Sergi Şirketleri Birliği”dir.

Ermenistan Kamu Radyosu