Milli boksörlerden Hırvatistan’da altın madalya

Hırvatistan’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli boksörler Samet Gümüş ve Kerem Özmen altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan’dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör Kerem Özmen de 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Shakhpazyan’ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, böylece şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.

Erkeklerde Kerem Özmen’in yanı sıra Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Mehmethan Çınar, Tahir Taha Akkoyun ve Emir Büyükdağ bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya aldı.

AA