Ermeni Soykırımı kurbanları 24 Nisan’da New York’taki Times Meydanı’nda anılacak

Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümü 24 Nisan’da 14:00-16:00 saatleri arasında New York Times Meydanı’nda anılacak.

Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını yaşatmak ve Soykırımının uluslararası tanınmasına yönelik mücadelesini devam etmek adına önde gelen politikacılar, bilim adamları ve sanatçılar da dahil olmak üzere binlerce kişinin anma törenine katılması bekleniyor.

“Vartani Aspetner” (Vartan Şövalyeleri) örgütüne göre, tarihi gerçeklerin yanında duran Kongre üyeleri ve Ermeni Soykırımını tanıyan ABD Devlet Başkanı Başkanı Joe Biden onurlandırılacaklar.

Örgütün açıklamasında yer alan ifadelere göre Jön Türkler tarafından gerçekleştirilen ve 1.5 milyon Ermeni’nin ölümüne neden olan 20’inci yüzyılın ilk soykırımının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtiğine rağmen Ermeni diasporası, bu feci olayı anma, kurbanların anısını yaşatma ve bu konuda dünyayı bilgilendirme çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu felaketin tarihin bir parçası olduğu ve bugüne kadar Türk hükümeti tarafından tanınmadığı gibi, Artsakh’taki son savaşta da devam ettiği belirtiliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/23/Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-24-Nisan-New-York-Times-Meydan%C4%B1/227805