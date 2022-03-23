Ermeni Büyükelçi ABD’li senatör ile Karabağ’ı görüştü

Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Lilit Makunts, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör Jack Reed ile bir araya geldi.

Ermenistan’ın ABD Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre Büyükelçi Makunts, senatöre uzun yıllardır Ermenistan’a ve Ermeni halkına verdiği destek için teşekkür etti.

Büyükelçi Makunts, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki hayati altyapının normal işleyişini bozma girişimleri de dahil olmak üzere Ermenistan’ın Dağlık Karabağ çevresindeki güvenlik ortamını sundu. Bu bağlamda Makunts, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümünde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının rolünü vurguladı.

Görüşmede taraflar Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine de değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu