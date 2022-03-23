Dışişleri: Artsakh Ermenilerine karşı belirgin sistematik şiddet politikasını kabul edilemez buluyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Artsakh’ta insani bir kriz yaratmaya yönelik eylemleri hakkında bir açıklama yaparak, Artsakh Ermenilerine karşı bu çirkin sistematik şiddet politikasını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan tarafının bariz müdahalesi ile Şuşi kentinin yakınlarında Azerbaycan’ın kontrolünde olan bölgede Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a doğalgaz akışı yeniden kesildi. Böylece eşi benzeri görülmemiş kar yağışı ve eşi benzeri olmayan soğuk hava koşullarında Dağlık Karabağ’da yaklaşık 120 bin kişi gerekli gaz tedariğinden mahrum kaldı.”

Kaynağa göre, sadece birkaç gün önce Azerbaycan, aynı bölgede bilinmeyen sebebiyle arızalanan doğalgaz boru hattının onarımı için 8 gün boyunca çalışma izni vermiyordu.

Bu nedenle, Dağlık Karabağ halkı üzerinde psikolojik baskı uygulamasına yönelik diğer devamlı eylemleri ve Dağlık Karabağ’a uluslararası insani yardım kuruluşlarının girişini engellemesi yanısıra Azerbaycan Dağlık Karabağ’daki hayati öneme sahip altyapının normal bir şekilde işleyişini kasıtlı olarak bozmaktadır ve bu da Dağlık Karabağ’da açıkça insani bir krize yol açmaktadır.

Açıklamada “Artsakh Ermenilerine karşı bu belirgin sistematik şiddet politikasını kabul edilemez buluyoruz. Bu durum, Dağlık Karabağ’da insani bir krizi önlemek için uluslararası toplumun net tepkisi ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının acil ve engelsiz müdahalesi acil hale getiriyor.” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu