Dinler ve diller kenti

YAVUZ DONAT

MİDYAT

Zamanın durduğu bir coğrafya… Açık hava müzesi gibi… Ya da film platosu… Adalet, barış ve huzur adası… Cami ve kilise aynı fotoğraf karesinde.

İşte Midyat.

Dinler ve diller şehri.

Gündüz, gece… Yaşam hareketli.

Ekonomik kriz… Teğet geçmiş.

Görmediyseniz… Büyük eksiklik.

Şehir ve adam

Meşhur sözdür; ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek oraya gider.

Veysi Şahin… Belediye Başkanı.

İnşaat mühendisi… Adalet Partisi… Doğruyol kökenli… Eski milletvekili (DYP).

Makam aracına binmiyor… Makam otomobili, süslü, çiçekli, gelin otomobili.

Maaş almıyor… Maaşı, engelli kız öğrencilere burs.

Midyat’ın, “Veysi Baba”sı.

Yemiyor, yedirmiyor… Çalmıyor, çaldırmıyor.

Başkan böyle olunca… Kadrosu peşinden gidiyor.

Yolsuzluk… Rüşvet… Haksızlık, süresiz izinde.

Güneydoğu’nun Bodrum’u

Türkiye’de… En çok kilise ve manastır olan ilçe… Midyat.

44 manastır, kilise var.

Mor Gabriel Mastırı… Meryem Ana Kilisesi… Deyrulzarafan Manastırı… Mor Kuryakos Kilisesi…

İmam ile papaz… Arkadaş.

Türk… Kürt… Arap… Süryani… Ezidi… Yan yana… Ev komşusu… Dükkân komşusu.

Mart… Hava serin… Ama turizm sezonu çoktan başlamış… Nereye baksak, tur otobüsü.

“Güneydoğu’nun Bodrum’u” desek, yeridir.

Reyhani

Dünyaca ünlü… Midyat’ın efsane oyunu.

Düğün… Gelin ile damadın, Reyhani oyunuyla başlar.

Belediyenin, Reyhani ekibi var.

Tarihi bir konaktayız… Avluda, müzik ve Reyhani.

Çevre… Turist dolu… Ana-baba günü.

Altın… Gümüş… Telkâri

Midyat’ın, gümüşü meşhur… Telkâri.

Kuyumcular Çarşısı… Kuyumcu çok.

Matiale Kuyumculuk… Aykut Kuyumculuk… Söğütlü Kuyumculuk… Sümer Kuyumculuk… 100’den fazla kuyumcu var.

Ey, kuyumcu esnafı! Haliniz nicedir?

Ali Aslan… 50 yıllık kuyumcu… 35 yıldır Kuyumcular Derneği Başkanı… Dedi ki:

Çok şükür… İşler iyi.

Ama… Eskiden… Damat tarafı, 500 gram altın alırdı… Şimdi, 200-250 gram alıyor.

Çarşının nabzı

Acar Saatçilik… Hüseyin Acar… 33 yıllık saatçi… Baba mesleği.

Sorduk:

Ekonomi, gündem, siyaset, seçim… Ne diyorsun?

Başladı anlatmaya.

Turizm hareketli… İşler çok şükür iyi.

Rusya-Ukrayna savaşı… Türkiye tarafsız… Çok iyi… Kendi sorunlarımız var… Aman bulaşmayalım.

Geçen yıl 5 milyon kişi geldi… Turizm bereketi.

Görüyorsunuz… Çarşıda araç park edecek yer yok… Midyat çok canlı.

Seçim… Hayır… Gündem de yok.

Yazmazsak olmaz

Üç Bakan… Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu… Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy… Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum… Midyat’la, yakından ilgililer.

Midyat’tan, Mehmet Kasapoğlu’nu aradık… Kutladık.

Hafize öğretmen

Midyat’ta… Müzeyi gezerken…

Hafize Özal’ın fotoğraflarını gördük… Turgut Özal’ın annesi… Gençlik fotoğrafları.

“Ne alaka?” diye sorduk.

Başkan Veysi Şahin, yanıt verdi:

Öğretmen olarak, Mardin’de görev yapmış.

Midyat’ı çok severmiş… Fırsat buldukça, gelip, gezermiş.

Arkadaşlarıyla, Midyat’ta çok fotoğraf çektirmiş.

Tarihin doğuşu

İlçede… Tarih yeniden doğuyor… Belediye çalışıyor…

Cephe iyileştirmesi… Sokak sağlıklaştırması.

Betona veda… Eski mimari, Midyat taşı revaçta.

Bölgede… En fazla inşaat olan ilçe.

Konut… 4+1… Alıcısı çok… 1.5-2 milyon lira.

Villa… Amerika’daki, Avrupa’daki Süryaniler alıyorlar… Milyon dolar… Milyon euro.

Dünya mirası

Midyat… Anlatmakla bitmez… Birkaç güne sığmaz… Yazılacak o kadar çok şey var ki. Yarın devam edeceğiz.

Sabah Gazetesi