Bunlar hep Aleynasal stratejiler

Orkun Ün

Zaman zaman sosyal medya hesabından ilginç çıkışlar yapıyor Aleyna Tilki.

∆ Ezber bozmak istiyor…

∆ Geleneklerden dem vuruyor…

∆ ‘Devir değişti kendinize gelin’ diyor…

∆ İsyan ediyor…

Genellikle de ‘mantık dışı’ şeyler yazıyor.

En son “kız isteme merasimi saçma, mal ister gibi, iğrenç bir şey” dedi…

Bu söze ‘geleneklerimize dokunma Aleyna’, ‘bazı alışkanlıklarımız da kalsın be Aleyna’ diye tepki verenler elbet olacaktır.

Sakin olun…

Gelin Aleyna daha önce nasıl tweet’ler atmış beraber bakalım…

∆ Önceden ne güzeldi, sütü annemizin göğsünden içiyorduk…

∆ Eskiden 17 yaşındaydım şimdi 18…

∆ İnsan olmak çok sıkıcı…

∆ Bugün perşembeydi, 7 gün içinde tekrar perşembe olacak…

Hadi bir tanesinde mantık arasınıza?

Bunlar hep ‘strateji’. Aleyna Tilki artık başka sahalarda maç yapıyor… Onunla çalışan uluslararası şirket de bu tweet’lerini destekliyor Aleyna’nın.

Belli ki sağlam bir araştırma yapılmış, etkileşim nereden alınıyor diye kafa yorulmuş ve günün sonunda bu yola girmeye karar verilmiş. O yüzden ‘çok da şey yapmamak lazım’ Aleyna’nın tweet’lerini… Eğlenin ve çok takılmayın.

Aleyna bu işin dozunu artırarak devam edecek çünkü.

Bu kural değişmez, kendini översen alay konusu olursun

Biri diyor ki…

∆ Ben televizyon dünyasının starıyım.

Diğeri…

∆ “Sahne şovu deyince üstüme yok” demeci veriyor.

Aradan biri sıyrılıp;

∆ “Ben tekim” diye bağırıyor.

Serdar Ortaç da çıkmış, “Popun kralı eskiden de bendim, şimdi de benim” açıklaması yapıyor.

Serdar’ın bu açıklamayı yapma nedeni Tarkan ile ilgili söylediği sözler. Aslında Tarkan’ın “şarkısı tutmadı” eleştirileri.

Serdar Ortaç Türk müziğinin önemli isimlerinden biri fakat bu tür övgü sözlerini kendine söyleyen herkes bana ‘itici’ geliyor.

Adı üzerinde övgü.

TDK anlamı da aynen şu: Birini övmek için söylenen söz.

Yani eğer kralsanız…

∆ Bırakın krallığınızı başkaları ilan etsin…

∆ Bırakın ‘en iyi sensin’ diye hayranlarınız söylesin…

Bunu sen söylersen biz de hep bir ağızdan kahkaha atarız.

Alain Delon deyince

Akla zarafeti gelir.

Zihinlerde efsane olmuş filmleri belirir.

Yakışıklılık mevzubahis ise masada mutlaka adı geçer.

Yani halen…

∆ Karizma deyince…

∆ Marka deyince…

∆ Beyefendilik deyince…

Sensin abi…

Şimdilerde “ötanazi hakkı istiyorum ve yaşamıma son verirken köpeğimi de yanımda götürmek isterim” sözleri konuşuluyor ünlü aktörün.

Onu onca övgü dolu sıfatla hatırlayan hayranlarının kafasını karıştırmasıydı keşke.

Kimse onu bu ‘açıklanamaz çaresizliğiyle’ hatırlamak istemiyor.

Sırada onlara indirim var

Benim çocuk Tomris’in 2 kiloluk maması geçen sene 200 küsur liraydı.

Gel zaman git zaman 290 liraya dayandı fiyatı.

Sonra yine gel gitli zamanlar ve mama oldu 350 TL…

Son olarak 490 liraya aldım 2 buçuk yaşındaki Tomris’in mamasını.

Bir KDV indirimi olmalı kedi ve köpek mamalarında.

Şu anda yüzde 18’lik bir KDV uygulanıyor mamalar için. Lütfen bir güzellik yapın şu çocuklarımıza ve mamalardaki KDV’yi indirin.

Baksanıza nasıl da güzel bakıyor size Tomris…

Bölge bölge İstanbul

CİHANGİR

Jash: Meşhur Ermeni Meyhanesi Jash son zamanlarda öyle ilgi görüyor ki masa bulmak hayli zor. Özellikle mezeleri tatmanız gerek.

Kaktüs: Cihangirlilerin sosyalleşme merkezi. Sabah başlayan sohbetler gece yarısına kadar devam ediyor.

KURUÇEŞME

Park Fora: Balık restoranı deyince akla ilk gelenlerden. Artık ‘suşi’ deyince de akla geliyor. Yıllardır çizgiyi bozmadılar.

Boaz: Yemeğini yiyen ‘Boaz’a müziğe akın ediyor. Giriş katı canlı müzik, üst katı ise ‘elektronik müzik’ severlere ayrılmış.

NİŞANTAŞI

Cabbar: Bölgenin ocakbaşı yükünü tek başına taşıyor Cabbar. “Kebap kırmızı çizgimizdir” sloganıyla yola çıkarsan er ya da geç kazanıyorsun.

Gizia Brasserie: Sabahları yoldan gelen geçeni seyredip kahvaltı yapmak ve sohbet etmek için en ideal adres.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/orkun-un/bunlar-hep-aleynasal-stratejiler-42027547