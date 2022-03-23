Artsakh Dışişleri: Azerbaycan’ın davranışı uluslararası insancıl hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor

Artsakh Dışişleri: Azerbaycan’ın davranışı uluslararası insancıl hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor

Artsakh Dışişleri Bakanlığı, cumhuriyete gaz akışının durdurulması ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“21 Mart akşamı Azerbaycan makamları, Artsakh’a gaz akışını tekrar keserek, Artsakh nüfusunu çok soğuk hava koşullarında önemli ısıtma kaynağından mahrum bıraktı.

Azerbaycan’ın davranışı insani terörizmdir. Uluslararası insani ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır bir şekilde ihlal ediyor ve hiç bir şekilde ahlak ilkeleriyle bağdaşmıyor. Bu alçaklık, nefretin ve milliyetçiliğin bir başka tezahürüdür.

Açıklamada “Artsakh Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan’ın politikasını şiddetle kınıyor ve uluslararası topluma makul bir değerlendirme beklentisiyle hitap ediyor. Azerbaycan’ın insanlık karşıtı adımları, Artsakh halkının irade ve kararlılığını etkileyemez. Tarihi vatanımızda yaşamaya, yaratmaya, bağımsız devletliğimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu