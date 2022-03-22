Zelenskiy: Rus işgali sürüyor, başka baskılara ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine açtığı ve yaklaşık bir aydır süren savaş karşısında bu ülkeye yönelik başka yaptırımların ve başka baskıların uygulanması gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin

Zelenskiy, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin özel ortak oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak ülkesindeki durumu aktardı.

Oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ve Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Zelenskiy’e söz vermeden önce Rusya’nın saldırısını kınadıklarını ve Ukrayna’nın yanında olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, İtalyan parlamenterlere hitabında, sabah saatlerinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile telefonda görüştüğünü belirterek, Papa’ya bütün Ukrayna halkının bir orduya dönüştüğünü söylediğini anlattı.

İtalya’nın savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açmasını daima hatırlayacaklarını dile getiren Zelenskiy, “Ukraynalılar olarak pandemi döneminde biz de size doktorlar gönderdik. Aynı şekilde sel sırasında siz de bize yardım ettiniz. Bütün bunları çok takdir ediyoruz ama işgal 27 gündür, neredeyse bir aydır sürüyor, bu nedenle (Rusya’ya yönelik) başka yaptırımlara, başka baskılara ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, geçen hafta Floransa’daki bir toplantıda savaşta 79 çocuk öldüğü bilgisini paylaştığını hatırlatarak, “İşte bugün bu sayı 79’dan 117’ye yükseldi. Rus işgali aileleri yok ediyor. Savaş Ukrayna kentlerini yıkmaya devam ediyor. Bazıları yarım milyon nüfusu olan Mariupol gibi, aynı Cenova gibi kentler harap oluyor. Cenova’nın tamamen harap olduğunu düşünün. Kiev’de işkence yapıyorlar, çocukları kaçırıyorlar, mallarımızı kamyonlara yükleyip kaçırıyorlar. Bu, Avrupa’da en son Naziler tarafından yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade eden Zelenskiy, “Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa’nın kapısıdır ve onlar Avrupa’ya girmek istiyorlar ancak barbarlık buraya girmemelidir.” dedi.

Zelenskiy, İtalya’dan Rus oligarkların mal varlıklarını dondurup, onları ülkeye almamasını da istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı’nın 12 dakika süren konuşması, öncesinde ve sonrasında İtalyan parlamenterlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

“İtalya, Ukrayna’nın AB’ne girmesini istiyor”

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Zelenskiy’e konuşması ve aktardıkları için teşekkür ederek İtalya’nın savaşın başından bu yana Ukraynalı liderin ve Ukraynalıların cesaretine, kararlılığına ve yurtseverliğine hayran kaldığını belirtti.

Draghi, bugün Mariupol, Harkiv, Odessa’da “kahramanca direniş” gösterildiğini dile getirerek, “Rus hükümetinin kibri, Moskova’nın yayılmacı hedeflerini durdurmayı başaran Ukrayna halkının onuruyla çatıştı. Ukrayna sadece kendini değil, bizim barışımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi savunuyor. İtalya size derinden minnettar.” dedi.

İtalya’nın savaş başından bu yana 60 binden fazla Ukraynalı göçmeni karşıladığını anlatan Draghi, ülkesinin böyle bir durumda kafasını başka yöne çeviremeyeceğini söyledi.

Rusya karışında hem Avrupa Birliği (AB) hem NATO’nun nasıl birlik olduğunu gösterdiğini ifade eden Başbakan Draghi, şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar yaptırımlar, Rusya’nın mali piyasasını ve ekonomisini, Başkan Putin’e en yakın kişilerin kişisel servetini sert şekilde etkiledi. İtalya’da AB’nin tedbirleri çerçevesinde 800 milyon avroyu aşan mal varlıklarını dondurduk. Ayrıca, Rusya’ya enerjide olan bağımlılığımızı hızlı şekilde azaltmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirme konusunda kararlıyız.”

Başından beri Ukrayna hükümetinin, Rus işgalinden korunmaya yönelik taleplerine yanıt verdiklerini aktaran Draghi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha fazlasını yapmaya hazırız. Savaştan kaçanlara misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Katliamlar karşısında direnişe askeri yardım da olmak üzere karşılık vermeliyiz. Ukrayna, güvenli, özgür ve demokratik olma hakkına sahiptir. İtalya, hükümetiyle, parlamentosuyla ve tüm vatandaşlarıyla sizinledir Başkan Zelenskiy.”

Papa ile Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, İtalyan parlamentosuna hitabı sırasında açıkladığı Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile yaptığı görüşmeye ilişkin Ukrayna’nın Vatikan nezdindeki Büyükelçisi Andrii Yurash’tan bir açıklama geldi.

Yurash, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Papa Franciscus’tan Ukrayna’ya sadece birkaç dakika önce görünür bir başka yeni destek. Papa, Başkan Zelenskiy’i aradı ve ikisi umut verici bir konuşma yaptı. Papa, Ukrayna’da savaşın sona ermesi için dua ettiğini ve mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi. Ukrayna da Papa’nın en çok beklenen misafirlerden olduğunu yineledi.” ifadelerini kullandı.

AA