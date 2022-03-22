Tiflis’te 24 Nisan’a kadar Ermeni Soykırımı’na adanmış sergiler yapılacak￼

Tiflis’te, Ivane Javakhishvili adlı Tiflis Devlet Üniversitesi yakınlarındaki Ilia Chavchavadze Caddesi’nde “Ermeni Soykırımı – Kültürel Soykırım” başlıklı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ermenistan Gürcistan Büyükelçilği’nden edinilen bilgiye göre sergi ‘Gürcistan Ermeni Toplumu’ sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi.

Bu girişimin sürekli olacağı belirtilirken, 24 Nisan’a kadar Tiflis’in farklı semtlerinde de aynı konuda sergiler düzenlenmesi planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/22/Tiflis-24-Nisan-Ermeni-Soykırımı/227723