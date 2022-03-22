Rus oligarklar kendi kurdukları Yahudi hayır kurumundan istifa etti

Milyarderler Petr Aven, Mikhail Fridman ve German Han, Ukrayna’ya 10 milyon dolar yardım sözü vermesi üzerine Genesis Philanthropy Group’tan istifa etti

Jade Bremner

Birkaç zengin Rus işadamı, Vladimir Putin’in kışkırtılmamış istilasına karşı Ukrayna’nın savunulmasına yardım için 10 milyon dolar taahhüt etmesi üzerine Genesis Philanthropy Group’tan (Genesis Hayırseverlik Grubu – GPG) istifa etti.

Rus oligarklar Petr Aven, Mikhail Fridman ve German Han, Rusya’nın saldırıları sonrasında Ukrayna’ya yardım etmek için 10 milyon dolar bağışlaması üzerine kuruluşunda yer aldıkları Genesis Philanthropy Group’tan ayrıldı.

Bankacılık ve ticaret milyarderleri Aven, Khan ve Fridman, geçen günlerde hem AB hem de Birleşik Krallık tarafından Rusya Devlet Başkanı’yla ilişkileri sebebiyle yaptırımlara maruz bırakılmıştı.

Ukrayna’nın istilasından 4 hafta sonra, bir dizi oligark el konmasını önlemek amacıyla varlıklarını aceleyle Batı’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Hayır çalışmalarıyla birlikte gelen vergi avantajlarının da mercek altına alınması muhtemel.

Jerusalem Post’un haberine göre cuma günü gönderilen, Yönetim Kurulu Başkanı Gennadi Gazin ve CEO Marina Yudborovski imzalı bir Genesis e-postasında, “GPG’nin misyonuna sadık kalma ve son 15 yılda inşa ettiğimiz temelin üzerine koyma kabiliyetinden emin olmak için, üç isim de Yönetim Kurulu’ndan istifa etti” açıklaması yapıldı.

Bildiride, “Mikail Fridman, Petr Aven ve German Han kuruluşumuzdan beri dünya genelindeki Yahudilerin katılımını güçlendirme kabiliyetimizin itici gücü olmuşlardır. Her biri, kişisel olarak Yahudilerin parlak geleceğine dair derin tutkuya sahiptir” ifadeleri yer aldı.

E-postada üçlüye yönelik yaptırımlardan bahsedilmedi.

Genesis’ten gelen yardım parası Ukrayna’da gıda dağıtımına, tahliye çalışmalarına ve yaşlılarla yetimlerin bakımına harcanacak.

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Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik

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