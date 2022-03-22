Putin’in harekâtı Ortodoks dünyada ‘iç savaş’ çıkardı

Ukrayna’daki savaş, Ortodoks Kilisesi içindeki fikir ayrılıklarını körüklemeye devam ediyor. Baltık ülkelerindeki Ortodoks din görevlileri, Moskova kilisesi ile ilişkilerini gözden geçirmeye başladı.

DUVAR – Ukrayna’daki savaş, Ortodoks Kilisesi içerisindeki fikir ayrılıklarına yeni boyutlar kazandırıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik istilâ girişimini desteklemeyen Ortodoks ruhanî liderler Moskova ile ilişkilerini gözden geçirmek için harekete geçti. Son bilgilere göre, Polonya Ortodoks Kilisesi, Rus Patrik Kiril’den Ukrayna’daki savaşa karşı sesini yükseltmesini talep etti. Vilnius’taki Metropolitlik de Rus Ortodoks Kilisesi’yle restleşirken, Estonya Ortodoks Kilisesi Ukrayna’daki savaşta Batı’nın yanında saf tutarak bağımsızlık seçeneğini gündeme taşıdı.

FENER VE YUNANİSTAN’DAN ORTAK TAVIR

Polonya-Baltık ülkeleri-Rusya hattındaki gerginlik, Fener Ekumenik Patriği Bartholomeos’un Ukrayna’daki savaşın bir an önce son bulması gerektiği yönündeki mesajının gölgesinde gündeme yansıdı. Aynı şekilde, Yunanistan Ortodoks Kilisesi de Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik istilâ girişimi nedeniyle kınamış durumda.

MOSKOVA’NIN SON MESAJI

Rusya Patriği ise son gelişmeler karşısında kayda değer bir açıklamada bulundu. Patrik Kiril 20 Mart’taki açıklamasında, “Kilisemiz zor bir dönemden geçiyor, yakın zamanda, birçok güç kilisemizi parçalamak için harekete geçti” mesajını verdi. Moskova ayrıca, Rusya Ortodoks Kilisesi’nin tarih boyunca Rusya’nın etkinlik gösterdiği tüm coğrafyayla olan bağlarını koruduğu vurgusunda da bulundu.

BALTIK ÜLKELERİNDE ‘İSYAN’

Moskova’dan verilen yeni mesaj Vilnius Metropoliti Vasiliev’in Ukrayna’daki savaşa karşı çıktığı ve “Kilise içi işlerimizi bağımsız olarak yönetme kabiliyetine sahip olan biz Litvanya’daki Ortodokslar, Tanrı’nın zamanı geldiğinde bize bu lütfu sunacağına inanarak, kilisemizin bağımsızlığı için çaba göstermeye devam edeceğiz” açıklamasını gerçekleştirdiği bir sürece denk geldi.

Hatırlanacağı üzere, Fener merkezli Ortodoks dünyanın ruhani merkezi konumundaki Patrikhane kısa zaman önce Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanımıştı.

Litvanya’dan gelen dini bağımsızlık mesajı, Estonya’da da benzer bir durumun yaşandığı bir sürece denk düşüyor. Son bilgilere göre, Estonya’da da Ortodoks Kilisesi içerisinde bağımsızlık yanlılarıyla Moskova’nın yanında duran kesimler arasında gerilim yükseliyor. Rus medyası, Fener Patrikhanesi’ni bağımsızlık yanlılarının yanında saf tutmakla itham ediyor.

Bu arada Polonya Ortodoks Kilisesi’nde de, kilise yönetiminden Rusya’ya karşı sesini yükseltmesini isteyenler de duruşlarını sertleştirmeye başlamış durumda.

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