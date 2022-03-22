Mirzoyan-Lavrov görüşmesi

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşına provokasyonlar ve Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal etmesi sonucunda oluşan durum hakkında bilgi verdi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 21 Mart’ta bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermeni-Rus işbirliğine ilişkin konular, üst düzey karşılıklı ziyaretler, Ermenistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne adanan etkinlikler ele alındı.

Ararat Mirzoyan ve Sergey Lavrov 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 üçlü duyurularla varılan anlaşmaların uygulanmasına atıfta bulundu.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın ateşkes rejimini ihlal etmesi ve provokasyonları nedeniyle Ermenistan-Azerbaycan sınırında oluşan durumu sundu.

Ararat Mirzoyan, meslektaşına Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması konusunda Ermeni tarafının tutumunu da sundu ve bu bağlamda AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının rolü görüşüldü.

Telefon görüşmesinde Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine değinildi.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu