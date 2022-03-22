Karabağ’a doğalgaz akışı yeniden durdu

Karabağ (Artsakh) Enformasyon Merkezi’nden aktarılan bilgilere göre Azerbaycan tarafının doğrudan müdahalesi nedeniyle Karabağ’a doğalgaz akışı yeniden durdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Mart’ta patlayan doğalgaz boru hattının tamir çalışmaları sırasında Azerbaycan tarafının bir vana taktığını ve gaz akışını saatler önce durdurduğunu iddia etmek için yeterli gerekçemiz var.

Azerbaycan’ın yarattığı olumsuz koşullar, halkımız için insani sorunlar yaratıyor. Bu sinsi davranış bir suç eylemidir. Durum, Karabağ’da konuşlanmış Rus barış gücünün komutanlığına derhal bildirildi ve gaz arzını yeniden sağlamak için gereken çabalar sarf ediliyor.”

Önceki hafta da Karabağ’da yaşayanlar 9 gün süreyle gazdan mahrum kalmışlardı. Karabağ’a gelen doğalgaz hatları Azerbaycan’ın kontrolünde, bu nedenle Ermenistan makamları gaz kesintisinden Bakü yönetimini sorumlu tutuyor.

Agos